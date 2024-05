Tsunoda a franchi un pas "énorme" cette année, selon Mekies

Après le GP d'Australie il y a quelques semaines, Yuki Tsunoda a une nouvelle fois terminé à la septième place lors du Grand Prix de Miami, début mai. Il a ainsi conforté la sixième place de VCARB au classement des constructeurs, après que son coéquipier Daniel Ricciardo a obtenu la quatrième place lors du sprint en Floride.

Tandis que Ricciardo a eu du mal à prendre de la vitesse cette année au volant de la VCARB01, Tsunoda a pris le relais en tant que pilote principal de l'écurie lors des cinq premiers Grands Prix de la saison, inscrivant six points en Australie et un point obtenu de haute lutte sur le sol japonais. Alors que l'équipe a travaillé dur pour permettre à l'Australien de mieux s'adapter à la voiture, le patron de l'équipe, Laurent Mekies, fait l'éloge de Tsunoda pour les progrès importants qu'il a accomplis dans ce qui est le début de sa quatrième saison.

"Yuki a fait un grand pas en avant cette année. En toute honnêteté, il a fait un pas entre la première et la deuxième année puis entre la deuxième et la troisième année. Mais je pense que le pas qu'il fait maintenant entre la troisième et la quatrième année est énorme", a déclaré Mekies à Motorsport.com.

"Vous voyez un pilote capable non seulement d'avoir de la vitesse brute, ce que nous savions, mais qui l'a encore améliorée. Il peut aussi réaliser des week-ends sans la moindre erreur, de la première séance d'essais jusqu'à la course. C'était le cas en Australie, c'était le cas au Japon et ça n'en était pas loin à Miami."

"Il a fait un grand pas en avant et je pense qu'il y en a d'autres à venir. Nous travaillons donc très dur pour nous assurer que nous développons un environnement qui lui permette de faire ces progrès. Nous sommes très impressionnés par son travail."

Au-delà des week-ends sans erreurs, Tsunoda a également impressionné par son comportement plus calme cette année, ce qui était un point clé à travailler après les messages radio enflammés qui ont ponctué ses premières années dans la compétition.

"Il s'améliore dans la gestion des moments difficiles", a reconnu Mekies. "La Chine en est un bon exemple, il l'a abordée de manière rationnelle et nous l'avons analysée ensemble, ce qui lui a permis de repartir du bon pied à Miami. Alors oui, c'est un grand pas en avant. Il a joué un rôle important dans notre succès actuel et nous pensons qu'il y en aura d'autres. Vous pouvez également l'entendre à la radio. Il s'améliore à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture."

