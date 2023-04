La nouvelle organisation de McLaren doit "libérer" ses ingénieurs

Charger le lecteur audio

Le directeur technique James Key vient de quitter McLaren, laissant place à une structure menée par trois directeurs techniques, à savoir Peter Prodromou (aérodynamique), David Sanchez (concept et performance), et Neil Houldey (ingénierie et design). D'après le directeur d'équipe Andrea Stella, la contribution de Prodromou était restreinte par l'organisation précédente.

"Je pense qu'il y avait des limitations qui étaient liées d'une manière ou d'une autre à ce modèle", indique Stella. "En aérodynamique, nous voulions avoir un directeur technique qui a les pleins pouvoirs. Et nous voulions libérer des ressources très utiles que nous avions en interne, et qui étaient sous-exploitées pour quelque raison que ce soit – par exemple Peter Prodromou, l'un des experts de l'aérodynamique les plus compétents en F1. Et cela n'était pas fait de manière aussi efficace que ça devait l'être, disons-le ainsi, alors c'est quelque chose que nous voulions résoudre. Donner à l'aérodynamique un leadership clair et des directives claires quant aux concepts que nous voulons développer et mener sur la voiture, cela convient parfaitement à notre modèle."

Stella fait savoir que la priorité est d'associer la science au bon sens : "Nous voulions nous améliorer en nous basant fermement sur la science, mais en même temps, en F1, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut parfois être pragmatique, utiliser le bon sens avec calme. Et je ne crois pas que nous le faisions très bien précédemment."

"Une autre chose que nous voulions améliorer, c'était l'émancipation. Nous avons des ingénieurs confirmés en aérodynamique, dans le département technique, qui ont besoin de libérer leur expertise, de pouvoir prendre des décisions. Cela permet à toute l'équipe d'avancer plus vite. Et c'est aussi quelque chose que nous avons dû traiter du point de vue de notre modèle, en particulier via la restructuration et la nomination de leaders [techniques]."

Andrea Stella, directeur de l'écurie McLaren.

Stella laisse entendre que sous la direction de James Key, les idées ne pouvaient pas prospérer : "Je crois qu'il y a un malentendu quant à la prise de décisions en F1. Je crois que les gens pensent qu'il y a tout le temps quelqu'un qui prend une décision, mais en réalité, il s'agit bien davantage d'avoir des idées compétitives, car c'est ce qui mène naturellement à des décisions. C'est dans cette position que nous pouvons mettre McLaren à l'avenir. Nous ne voulons pas être à une table très confortable où un responsable prend toutes les décisions si les idées que nous proposons ne sont pas du tout compétitives. Ou si le responsable fixe une sorte de limite au niveau et à la qualité des idées générées par le groupe."

La structure de McLaren va toutefois être temporaire jusqu'à l'arrivée de David Sanchez en provenance de Ferrari le 1er janvier 2024. Le vétéran Neil Oatley, qui ne travaillait plus sur la F1 à Woking, est mis à contribution en attendant.

"Nous créons des mesures pour compenser ce poste vacant", explique Stella. "Je suis moi-même plus impliqué dans le soutien des directeurs techniques du point de vue du concept de la monoplace. Et nous avons fait appel à Neil Oatley pour nous aider dans cette phase de transition. Nous avons donc de meilleures ressources à notre disposition. À court terme, nous allons utiliser ces ressources de manière stratégique, tandis que nous posons évidemment les bases pour le long terme."