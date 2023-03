Stroll : "Alpine a l'air rapide" à Djeddah

Charger le lecteur audio

Les premiers essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite ont abouti à une hiérarchie qui, globalement, nous est déjà assez familière : les Red Bull sont aux avant-postes, les Aston Martin sont en embuscade… mais cette fois, les Alpine ne sont pas loin. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris les quatrième et sixième rangs des Essais Libres 2, tous deux à moins d'une demi-seconde de la référence établie par Max Verstappen.

Ainsi, au moment d'évaluer la hiérarchie, c'est aux bolides roses que Lance Stroll pense en premier : "Ça a l'air assez serré. Enfin, Alpine a l'air rapide. Je pense que ça va être serré. J'étais surpris de les voir si rapides. Je suis sûr que les Ferrari seront là demain, et même les Mercedes ont l'air très bonnes."

Red Bull, Aston Martin, Alpine, Mercedes et même Haas : ces cinq écuries se tiennent en une demi-seconde à peine au terme de cette journée. Ainsi, Fernando Alonso préfère pour sa part ne pas se prononcer sur le rapport de force entre les différentes monoplaces, lui qui a signé le deuxième temps à deux dixièmes de Verstappen.

"Je pense que le vendredi n'est pas toujours très représentatif", souligne le double Champion du monde. "À Bahreïn, nous étions premier le vendredi, puis cinquième – presque sixième – en qualifications. Alors on ne sait jamais avant les qualifications."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Et lorsqu'un journaliste insiste sur le sujet de la hiérarchie, l'Ibère réitère patiemment sa position : "Je viens d'y répondre… Je n'en ai aucune idée. Je me contente de piloter la voiture, et en qualifications, je vois où je me situe. Mais il y a beaucoup d'essais libres, beaucoup de jours entre les courses, beaucoup de données à analyser, et beaucoup de pronostics et d'estimations à faire pour vous. C'est la beauté de la Formule 1. Mais pour nous, écuries et pilotes, c'est difficile d'avoir la moindre lecture des essais libres."

Les 95 tours parcourus par les deux AMR23 ce vendredi devraient en tout cas s'avérer précieux en vue de la suite du week-end. "Nous avons testé ce que nous voulions tester sur la voiture. Je pense que l'équilibre n'est toujours pas idéal, alors il faut encore partir en quête d'un petit peu d'adhérence ce soir. Mais jusqu'ici, tout va bien. C'est un nouveau bon début", conclut Alonso.

Propos recueillis par Adam Cooper