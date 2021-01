Stroll : "Beaucoup d'opportunités manquées" en 2020

Lors de la saison 2020, sa meilleure en carrière, Lance Stroll a signé deux podiums (Monza et Sakhir) et sa première pole position en F1 à l'occasion lors du Grand Prix de Turquie. Toutefois, dans une année marquée par son infection par le COVID-19, qui lui a fait manquer le GP de l'Eifel, le Canadien sait que si les résultats ont mécaniquement été meilleurs car l'équipe a fait un pas en avant en termes de performance, beaucoup de points ont été laissés en route.

"Nous avons connu de bons résultats : quelques quatrièmes places, deux podiums, une pole ; ce fut l'un des moments les plus forts de la saison", a-t-il déclaré dans une interview pour Motorsport.com. "Donc l'année a été bonne. En même temps, je pense quand même que ça a été une saison d'opportunités manquées avec la voiture que nous avions. La monoplace était très compétitive, mais d'autres facteurs ont joué."

Après le Grand Prix d'Italie, huitième des 17 épreuves organisées, duquel il a terminé troisième après avoir été en position de l'emporter, Stroll a figuré en quatrième position du classement pilotes, à égalité avec Lando Norris, pour ce qui constituait alors sa meilleure position de la saison et en carrière. Cela n'a toutefois pas duré et sa campagne a déraillé avec une série d'abandons, de problèmes divers et son forfait pour cause de COVID ; il n'a alors inscrit aucun point lors de cinq courses consécutives.

"Lors de la première moitié de la saison, j'étais quatrième du Championnat du monde avec un bel écart sur le reste du peloton [à égalité avec Norris, neuf points d'avance sur Alex Albon et 13 sur Charles Leclerc, ndlr]. Ensuite, après ma crevaison du Mugello, il y a eu un passage chaotique en termes de points. Une partie de moi est un petit peu frustrée que nous ayons en quelque sorte connu un parcours compliqué lors de tant de courses, et les choses se sont un peu dégradées après mon podium [...] de Monza."

"Il y a beaucoup d'opportunités manquées lors de ces courses. Au Mugello, nous étions en lice pour le podium et il y eu la crevaison. Et ensuite, j'ai eu le COVID, j'ai manqué une course [au Nürburgring]. Il y a eu quelques autres courses malchanceuses où nous avons juste abandonné, et n'avons pas inscrit de points. Je vois donc des opportunités manquées globalement lors de la saison. Mais, l'un dans l'autre, l'année a été très amusante également. Elle a été bonne et fun ; courir dans une voiture qui a été la plupart du temps aux avant-postes, c'était génial."

Avec Jonathan Noble et Alex Kalinauckas

