Lance Stroll apte au service après un choc de 12 g

La séance de qualifications du Grand Prix de Mexico 2021 de F1, disputée ce samedi sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, a été interrompue après quelques minutes en Q1 à la suite d'une sortie de piste relativement violente pour l'Aston Martin pilotée par Lance Stroll. Le Canadien, qui bouclait un tour lancé, a perdu le contrôle de sa monoplace alors qu'il prenait une trajectoire très large dans l'ultime virage du tracé.

Sa voiture a alors décroché une première fois, Stroll parvenant à la contrôler provisoirement, mais le second décrochage a été définitif et, après avoir évité un premier mur hors piste, l'Aston s'est encastrée dans le Tecpro un peu plus loin, subissant de nombreux dégâts tout en franchissant au passage la ligne de départ/arrivée pour inscrire un temps. La séance a été immédiatement placée sous régime de drapeau rouge, et ce pendant près d'une demi-heure pour évacuer l'épave et remettre la piste et les protections en état.

Le choc, mesuré à 12 g selon l'équipe britannique, a justifié un passage par le centre médical : "Lance a subi un impact de 12 g, a subi des contrôles de précaution, et tous ses signes vitaux et radiographiques sont normaux", peut-on lire sur Twitter. "La FIA a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres examens médicaux."

Au micro de Sky Sports, peu après, Stroll a déclaré : "Je suis juste sorti un peu trop large, c'est un peu sale à cet endroit et j'ai perdu le contrôle. Pour les mécaniciens, c'est beaucoup de travail. C'est dommage, j'aurais quand même aimé passer la Q1 et voir la sensation avec la voiture."

Il est à noter que cet incident est survenu alors même que le pilote au numéro 18 savait qu'il allait écoper d'une pénalité le renvoyant en fond de grille, à la suite du changement de plusieurs pièces de son unité de puissance Mercedes. Cet accident l'assure de la dernière place sur la grille, et éventuellement d'un départ depuis les stands si les réparations sont trop importantes ou si le châssis est touché.