Stroll manque encore de confiance dans une Aston Martin imprévisible

Le début de la saison 2022 a été particulièrement difficile pour Aston Martin, qui a été l'une des équipes les plus touchées par le changement de règles. Alors que Sebastian Vettel est apparu épisodiquement dans les points après avoir manqué les deux premiers Grands Prix, son coéquipier Lance Stroll n'est parvenu qu'à récolter trois points en neuf courses.

Dix-huitième du classement général, dernier chez les pilotes étant parvenus à débloquer leur compteur, le Canadien souffre de la comparaison avec Vettel, qui s'est chargé d'inscrire plus de 75% des points d'Aston Martin cette saison. Et bien que les évolutions majeures apportées au GP d'Espagne aient donné satisfaction du côté de Silverstone, Stroll est encore handicapé par un manque de confiance évident au volant de l'AMR22.

"Nous apprenons toujours mais je pense que de mon côté, je veux être plus à l'aise avec la voiture", affirme-t-il. "Je sens encore que je n'ai pas assez confiance dans la voiture, que je ne suis pas très précis et que la voiture n'est pas prévisible. Je pense que je dois encore continuer à travailler pour revenir à l'état dans lequel je me sentais l'an dernier, ou l'année d'avant, où tout était simplement plus prévisible et plus confortable. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile pour moi. Je dois continuer à travailler avec mes ingénieurs pour essayer de régler ça."

Même si l'arrivée d'un nouveau package d'évolutions au Grand Prix de Grande-Bretagne "aidera" Stroll, notamment sur le terrain de l'appui aérodynamique, le pilote canadien précise que les problèmes qui le touchent actuellement sont importants et ne peuvent pas être résolus par de simples changements dans les réglages.

"Je pense que [les problèmes] sont dus aux caractéristiques de la voiture, elle est très rigide, et peut-être aux réglages. Je ne pilote pas la voiture de quelqu'un d'autre donc je ne sais pas", a-t-il répondu au micro de Motorsport.com. "Mais nous devons simplement continuer à travailler et à comprendre parce qu'il est clairement plus difficile d'être à l'aise et dans le rythme cette année que les années d'avant."

Avec Adam Cooper

Après trois courses vierges, Lance Stroll a retrouvé le top 10 au GP du Canada