Un meilleur spectacle à Silverstone grâce aux règles 2022 ?

Le Règlement Technique de la Formule 1 a été modifié cette saison afin de permettre aux voitures de se suivre plus facilement dans les virages dans une tentative d'amélioration de la qualité du spectacle sur la piste. L'un des principaux changements réglementaires a été le retour au premier plan de l'effet de sol, avec une modification de la forme du plancher pour générer plus d'appui et augmenter la vitesse de passage dans les courbes rapides.

Et si la plupart des Grands Prix ayant eu lieu cette saison ont montré l'impact positif de ces changements avec une nette amélioration dans le nombre de dépassements, Lando Norris s'attend à ce que le prochain GP de Grande-Bretagne aille encore plus loin compte tenu des caractéristiques du circuit de Silverstone.

"Silverstone, c'est toujours un super week-end. C'est toujours spectaculaire [de voir] des F1 à Silverstone", a indiqué le pilote McLaren. "Je pense que cette année, les courses ont été meilleures de manière générale, peut-être pas autant sur les circuits avec de longues lignes droites. Mais je pense que c'est sur les circuits où l'on a ces virages plus longs, comme à Silverstone, que l'on voit les grandes différences par rapport aux années précédentes. J'espère que [Silverstone] sera à la hauteur et que le spectacle sera meilleur et plus divertissant."

Avec Norris et George Russell, le septuple Champion du monde Lewis Hamilton roulera également à domicile ce week-end. Le pilote Mercedes a fait écho aux commentaires de Norris et s'est montré optimiste quant à la tenue d'une course palpitante à Silverstone.

"Silverstone reste l'un des meilleurs circuits, si ce n'est le meilleur, dans le sens où il possède tous les virages à moyenne et haute vitesse, et les virages à haute vitesse sont toujours les plus fun", a-t-il affirmé. "Nous avions des rebonds dans les virages à haute vitesse [à Barcelone], donc ce n'était peut-être pas spectaculaire, mais j'espère que nous aurons réglé le problème d'ici [Silverstone]. Je pense que pour nous tous, ça va être incroyable. Et nous pouvons aussi nous suivre d'un peu plus près cette année donc j'espère que la course sera meilleure."