Malgré la rumeur Vettel, Stroll sera bien chez Aston Martin en 2021

L'information peut paraître assez évidente au vu des liens entre Lance Stroll et le dirigeant du consortium qui est à la tête de l'écurie Racing Point, qui deviendra l'an prochain Aston Martin, Lawrence Stroll, mais elle n'avait jusqu'ici pas été révélée. La seule donnée connue était le fait que Sergio Pérez avait prolongé son engagement auprès de la structure de Silverstone jusqu'en 2022.

Or, interrogé par Radio-Canada Sports sur le marché des transferts qui s'est soudainement agité, et dans le contexte où Sebastian Vettel a pu être évoqué du côté d'Aston Martin, Otmar Szafnauer a expliqué qu'il comptait bien sur Stroll pour 2021. "C’est fou. La saison folle des transferts pour 2021 a déjà commencé, et on n’a pas disputé la moindre course en 2020. Je suis un peu surpris [que Vettel et Ferrari] n’aient pas pu s’entendre. Sebastian est un super pilote, et c’est un ami. Je le connais depuis longtemps. Il a accompli tellement de choses en F1, il a même gagné très jeune quand il était avec Toro Rosso, ce qui est incroyable. Il mérite de rester en F1."

"C’est vrai, il y a en effet en ce moment des pilotes vainqueurs de Grands Prix sur le marché, même des Champions du monde, c’est une idée intéressante, mais nous préférons aller chercher le meilleur des pilotes que nous avons. Et si nous leur donnons le meilleur, ils peuvent eux aussi gagner des courses et, possiblement, devenir des Champions du monde. Nos deux pilotes s’entendent bien. Et ils sont liés par contrat pour 2020 et 2021."

Pour Stroll, il faudra toutefois travailler dans un domaine où il n'est pas vraiment à son aise, à savoir celui du rythme sur un tour. "Si Lance est mieux placé sur la grille, il va se battre plus souvent dans le top 10. Et dans le top 10, il a montré qu’il pouvait faire de belles courses. Il se débrouille très bien au départ. Or, quand vous partez de si loin sur la grille, il est plus facile de se retrouver coincé et d’avoir des problèmes. Je ne crois pas que Lance vivra ces problèmes ni cette saison ni la prochaine."

Szafnauer a en effet grandement confiance dans le package que représente la Racing Point RP20, grandement inspirée de la Mercedes W10 de 2019, et qui a visiblement satisfait l'écurie lors des essais de pré-saison à Barcelone. "Si vous êtes rapide à Barcelone, vous serez rapide à peu près partout. Quand vous donnez à Lance une bonne voiture, il est capable d’élever son pilotage et d’être encore meilleur. Il semble que nous ayons construit une bonne auto cet hiver, et je crois qu’il aura plus de facilité à s’illustrer en qualifications cette saison."

Une bonne auto qui sera peu ou prou maintenue pour la saison 2021 grâce au report en 2022 du Règlement Technique qui devait initialement être introduit l'an prochain, sur fond de crise liée à la pandémie de COVID-19. "Il y aura quelques modifications pour la voiture de 2021, mais l'essentiel ne changera pas. Donc, ça devrait bien se passer."

