Tost "certain" que Tsunoda sera Champion du monde

On a rarement vu Franz Tost si élogieux. Le directeur de la Scuderia AlphaTauri est manifestement subjugué par son nouveau pilote, Yuki Tsunoda. S'il n'a obtenu "que" la neuvième place pour ses débuts en Formule 1, le Japonais a impressionné par son potentiel en signant le deuxième chrono en Q1 puis en remontant de la 16e à la neuvième place après un début de course prudent.

Tsunoda est pourtant le rookie le moins expérimenté depuis un certain Max Verstappen, lui qui n'a passé qu'une saison au niveau F3 et une au niveau F2 – ses deux seules campagnes en Europe avant de rejoindre l'élite. Et en FIA F3, la neuvième place du championnat avec la modeste écurie Jenzer en disait déjà long sur son talent, compte tenu des circonstances.

"Yuki est un talent extraordinaire", affirme Franz Tost dans l'émission AvD Motor & Sport Magazin de la chaîne Sport1. "Il faut saluer ses compétences de pilotage au plus haut niveau. Il est très déterminé, il est concentré, il a la confiance en soi nécessaire. Il est très solide mentalement. Il l'a déjà prouvé dans le passé."

"Il ne faut pas oublier qu'il est venu du Japon en Europe il y a seulement deux ans et qu'il a immédiatement couru en Formule 3 et obtenu de très bons résultats, il a même gagné des courses [une seule, ndlr]. C'est une culture complètement différente. Pour faire ses preuves [en Europe] sur de nouveaux circuits, avec une nouvelle écurie, avec des gens que l'on ne connaît pas, il faut être très fort dans sa tête. Il prouve régulièrement qu'il l'est."

"Il était le meilleur rookie de l'année [en F2], il a fini troisième, il a gagné des courses. Ce qui m'a impressionné, par exemple : en Autriche, il pleuvait des cordes. Il menait la course. Il ne l'a pas remportée, mais c'est uniquement à cause d'un problème de radio qu'il est rentré au stand trop tard. Il a ensuite fini deuxième. Mais la manière dont il l'a fait était de premier choix."

Pour son premier Grand Prix, à Bahreïn, Tsunoda s'est notamment illustré en réalisant sept dépassements, dont un intrépide sur Lance Stroll au dernier tour, intrépide car il avait plusieurs dizaines de mètres de retard avant la zone de freinage du premier virage.

"Sa grande force est qu'il sait très bien juger la vitesse, surtout dans les virages rapides", analyse Tost. "Il a une sensation incroyable avec la voiture en entrée de virage jusqu'au point de corde. Il est incroyablement fort sur les freins. Et c'est un battant. J'ai vraiment, vraiment aimé certains de ses dépassements [à Bahreïn]. Il s'est lancé comme si c'était sa dernière course. Il a montré aux autres : 'Vous ne pouvez pas jouer avec moi, car je vais simplement vous dépasser !'. J'aime ça. Cette confiance en soi est importante. Je pense que Yuki Tsunoda aura beaucoup de succès en Formule 1 et nous donnera de nombreuses autres excellentes courses."

Ainsi Tost fait-il une prédiction audacieuse sur la suite de la carrière de Tsunoda : "Il deviendra Champion du monde, à n'en pas douter. Ce qui est important avec Yuki, c'est que la courbe d'apprentissage grandit. Quand on lui dit quelque chose, ça ne sort pas par une oreille après être rentré par l'autre, ça reste dans son cerveau. Il a vraiment envie d'apprendre. Et il le met en pratique immédiatement. C'est vraiment décisif. J'espère qu'il va continuer de progresser ainsi. Puis il remportera le titre mondial un jour. J'en suis certain."

Avec Christian Nimmervoll