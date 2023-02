C'était un 1er février : les essais de Rossi avec Ferrari à Valence

Charger le lecteur audio

Même s'il avait déjà eu l'occasion de monter dans un cockpit de F1 dans le cadre de tests menés en 2004 notamment, Valentino Rossi n'avait jamais été confronté à une journée sans être seul en piste. Et malgré le fait qu'officiellement ses essais ont débuté la veille, le 31 janvier, ce n'est que le jour suivant, le 1er février, qu'il est parvenu à boucler des tours et signer des temps.

En effet, lors de sa prise de contact avec la piste, devant 135 journalistes dont certains uniquement présents pour l'occasion, sur un tracé rendu piégeux par des conditions fraîches et humides, et en pneus pluie, il n'a tenu que dix virages avant de partir à la faute et de planter la Ferrari F2004 (vieille de deux ans) au V10 bridé dans le gravier, mettant fin à sa journée.

Le lendemain, les choses se passeront bien mieux et Rossi couvrira 51 tours du circuit de Valence, avec à la clé le neuvième temps, en 1'12"856, moins de 1,6 seconde derrière la référence du jour, fixée par Fernando Alonso, au volant de la Renault R26.

De quoi faire sortir un parte-parole de la Scuderia de sa réserve, en réponse aux quelques doutes suscités par l'erreur de la veille : "C'était une très bonne performance, on ne peut pas le nier. Les gens qui ont dit qu'hier c'était un flop ont changé d'avis aujourd'hui." Le troisième jour, il engrangera encore 54 tours d'expérience, avec un douzième temps, 1'12"315, à 1,4 seconde d'Alonso.

"C'était un test très intéressant étant donné que, pour la première fois, je me suis retrouvé dans une F1 avec d'autres pilotes [autour]", déclarait Rossi au soir de son dernier jour en piste. "Je dois dire que je me suis senti à l'aise et que je n'ai pas eu de problèmes en particulier ; il faudra peut-être que j'acquière de l'expérience de pilotage sous la pluie. Comme d'habitude, l'accueil chez Ferrari a été fantastique : c'est un groupe très uni et je me suis presque senti en famille avec Michael [Schumacher], Felipe [Massa], les techniciens et les mécaniciens."

"Je ne suis pas venu ici pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais seulement pour approfondir mes connaissances d'une F1, et je remercie Ferrari de continuer à m'offrir cette opportunité", ajoutait-il."Dans les mois à venir, il y aura d'autres tests, mais maintenant je reviens aux motos, qui sont au centre de mes préoccupations. Comme Ferrari, j'ai l'obligation de faire face : nous avons tous les deux un Championnat du monde à disputer et, éventuellement, à gagner !"

Neuf mois plus tard, de retour à Valence pour la dernière course de la saison 2006 de MotoGP, le Transalpin, au guidon de sa Yamaha, allait voir le titre mondial lui échapper et être remporté par le pilote Honda, Nicky Hayden.

Photos - Valentino Rossi avec Ferrari lors des essais de Valence 2006

