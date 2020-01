Vasseur : L'autocritique, une qualité de champion vue chez Leclerc

En 2018, Charles Leclerc a fait ses débuts en Formule 1 chez Sauber, où il évoluait sous la direction de Frédéric Vasseur. Ce dernier a pu analyser le comportement et l'approche du Monégasque durant une saison complète avant que celui-ci ne parte chez Ferrari en 2019. Le Français a vu chez Leclerc une caractéristique qui lui a vite fait comprendre tout son potentiel, à savoir sa faculté à se remettre en question.

"Je pense que c'est l'une des caractéristiques de Charles, mais globalement des champions, cette grande confiance en la voiture et le fait qu'ils puissent parfois réaliser des performances hors norme car ils ont cette énorme confiance en eux", a déclaré Vasseur à Motorsport.com. "Et cette confiance leur permet, quand ils sont hors de la voiture, de faire leur autocritique, d'avouer leurs fautes, car ils savent parfaitement qu'ils ont le potentiel, que ce sont des champions, et ils peuvent dire 'OK, je n'ai pas bien piloté aujourd'hui'."

Selon le Français, cela réduit également le travail nécessaire de l'équipe, qui peut alors faire confiance à son pilote : "Et seul un champion est capable de dire quelque chose comme ça. Sur le papier, il est meilleur que les autres, mais il peut admettre l'erreur et oublier la séance en se disant qu'il a mal piloté. Et c'est bon pour l'équipe, car quand ce n'est pas le cas, cela peut vous amener dans la mauvaise direction."

Aujourd'hui, Vasseur observe Leclerc évoluer chez Ferrari, où une première saison agitée lui a toutefois permis de se placer au niveau de Sebastian Vettel et de signer deux victoires et sept pole positions : "Je suis heureux pour lui car il a fait une bonne saison, qui aurait peut-être pu être un peu meilleure sans Bahreïn et d'autres courses, mais il a fait du bon travail. Il a un rythme incroyable en qualifications, c'est assez impressionnant. Je suis plus qu'heureux pour lui car selon moi, il le mérite à 200%. C'est le seul sur lequel je garde un œil."