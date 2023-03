Verstappen comprend les erreurs d'Alonso et Ocon

Charger le lecteur audio

Les deux premiers Grands Prix de la saison 2023 de Formule 1 ont été marqués par la même infraction commise par deux pilotes différents. Esteban Ocon et Fernando Alonso ont été pris par la patrouille, respectivement à Bahreïn et en Arabie saoudite, reconnus coupables d'avoir trop débordé des lignes blanches de leur emplacement de départ.

Il faut dire que, suivant une modification du Code Sportif International, le Règlement Sportif de la discipline a été amendé et qu'en serrage de vis a eu lieu sur le sujet de la part de la direction de course. Dans les deux cas, les pilotes ont reçu cinq secondes de pénalité, à observer lors d'un arrêt au stand.

Interrogé sur le sujet, Max Verstappen s'est montré compréhensif envers ses homologues, estimant que le manque de visibilité des F1 de la génération actuelle rendait difficile le bon positionnement sur la grille. Le nez plus long, les pneus plus grands et l'ajout l'an passé de déflecteurs au-dessus des roues limite encore plus le champ de vision des pilotes, déjà de toute façon réduit au volant d'une monoplace. Toutefois, il estime qu'une limite doit être fixée.

"La visibilité est vraiment mauvaise dans la voiture, c'est probablement le principal problème qui vous amène parfois à ne pas être complètement dans votre emplacement", a déclaré le Néerlandais. "C'est pénible quand ça arrive mais c'est un peu la même chose avec la ligne blanche pour les limites de la piste. Parfois, on se demande si on a gagné quelque chose en élargissant ou non, en sortant de la ligne blanche."

"Je pense qu'à un moment donné, nous avons besoin d'une règle. Ça serait vraiment ridicule si les gens commençaient à profiter du fait de se placer très à gauche et très à droite, mais je ne sais pas ce que nous pourrions faire de mieux."

Vainqueur à Djeddah, Sergio Pérez n'hésite pas à parler d'un élément de chance nécessaire pour ne pas dépasser les lignes. Il reconnaît d'ailleurs avoir sans doute été un peu trop prudent au départ de l'épreuve saoudienne pour ne pas risquer de pénalité. "Il est vraiment difficile de voir où l'on s'est arrêté. À mon avis, j'en ai trop fait [en Arabie saoudite] et je me suis arrêté trop tôt, mais vous n'en avez aucune idée lorsque vous êtes dans la voiture. Vous ne savez pas si vous êtes allé trop loin derrière ou trop loin devant."

"Nous avons besoin d'une meilleure visibilité pour être en mesure d'avoir une meilleure idée qu'à l'heure actuelle. C'est une bonne chose qu'il y ait une règle en place, mais en même temps, parfois, c'est un peu une question de chance, pour être honnête, de savoir où vous vous positionnez."

George Russell, qui jugeait les pénalités reçues par Alonso "trop extrêmes", avait déclaré : "Il est incroyablement difficile [de voir le marquage sur la grille]. Nous sommes assis très bas et, pour mettre les choses en perspective, nous ne voyons que dix centimètres de pneus, donc nous ne pouvons pas voir le sol. Nous avons cette longue ligne jaune qui dépasse mais je ne peux même pas la voir, sans parler des lignes blanches qui délimitent votre position. C'est vraiment, vraiment difficile, c'est pourquoi je pense que nous devons faire preuve d'un peu plus de bon sens."