Verstappen, double champion à 25 ans comme Alonso ?

Avec déjà 116 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc, Max Verstappen dispose d'une première balle de match pour le titre mondial 2022 au Grand Prix de Singapour, bien que son couronnement soit plutôt improbable ce week-end compte tenu des contre-performances requises pour ses rivaux.

Quoi qu'il en soit, le deuxième sacre de Max Verstappen semble n'être qu'une question de temps ; le Néerlandais, qui fête aujourd'hui son 25e anniversaire, continuerait ainsi de suivre les traces de Fernando Alonso, avec un premier titre peu après ses 24 ans et un second à 25. Or, ceux d'Alonso datent de 2005 et de 2006 ; depuis lors, l'Ibère a disputé plus de 250 Grands Prix sans succès, malgré trois places honorifiques de vice-champion.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si ce deuxième titre placerait Verstappen parmi les grands de la F1, Alonso répond : "Je pense, oui. Il a 24 ou 25 ans. Il a encore un long chemin devant lui, mais je lui souhaite plus de chance que moi, car j'ai aussi eu ces stats à 26 ans (sic). J'ai encore les mêmes à 40 [41, ndlr] ! Mais je suis sûr qu'avec Red Bull, vu comme l'avenir se présente, il ne fera que s'améliorer."

Fernando Alonso félicite Max Verstappen pour son premier titre mondial en 2021

Alonso est enthousiasmé par les performances de Verstappen et Red Bull face à des bolides rouges qui paraissent pourtant aussi compétitifs en performance pure.

"Il n'y a pas vraiment eu de bataille, si ?" lance le pilote Alpine. "Je pense que Ferrari avait une voiture très, très rapide, mais Red Bull et Max ont été exceptionnels. S'il n'y a pas eu de bataille, c'est peut-être parce que Red Bull et Max Verstappen étaient meilleurs que les autres. Mais ils n'avaient pas cette voiture supérieure, car j'imagine que la Ferrari est au même niveau, voire meilleure. C'est vraiment mérité."

Alonso est particulièrement impressionné par les performances de Verstappen en début de week-end. "Je pense que ça ne s'apprend pas. Ça doit venir de soi-même. Il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps, d'étudier plus de données, de tout le vendredi pour analyser et se comparer avec leur coéquipier pour progresser lentement mais sûrement jusqu'à être à 100%, prêts pour les qualifs. Et il y en a d'autres qui sont à 100% en EL1. Je pense que Max en fait partie. Et il a toujours été comme ça, du karting jusqu'à maintenant, alors ça ne devrait surprendre personne."

"Je vais regarder les cinq premières minutes des EL1 avec intérêt [à Singapour], on verra que Max sera deux secondes et demie devant tout le monde. Puis [les autres] se rapprocheront lentement et seront proches de lui en qualifs. Ça arrive aussi à une moindre échelle avec mes coéquipiers, parfois : le vendredi je suis loin devant, puis le samedi et le dimanche ils sont de plus en plus compétitifs. L'idéal pour Max et moi, ce que nous adorons, ce sont des EL1, EL2 et EL3 sous la pluie, pour aborder les qualifications en roulant sur le sec pour la première fois sur une nouvelle piste !" Et si cela n'invalide pas l'argumentaire d'Alonso, on notera que Verstappen n'a signé le meilleur temps des EL1 que deux fois en 16 Grands Prix cette saison.

Interrogé sur les compliments de l'Espagnol, le Champion du monde en titre s'est également montré élogieux à son encontre. "En F1, il faut un peu de chance, il faut la chance de prendre la bonne décision et d'avoir une voiture dominatrice pendant longtemps. Forcément, si l'on avait mis Fernando dans les voitures avec lesquelles d'autres ont remporté des championnats, il aurait fait pareil. Mais la F1 ne fonctionne pas ainsi. En fin de compte, il a quand même gagné deux titres, je pense que c'est une réussite", conclut Verstappen.

