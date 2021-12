Verstappen : "On a encore amélioré la voiture en qualifs"

Un aileron arrière avec moins d'appui, une monoplace au comportement ajusté, un coéquipier prêt à donner l'aspiration dans le bon timing : c'est en quelque sorte le cocktail gagnant qui a permis à Max Verstappen de s'offrir une pole position quasiment inattendue, ce samedi au Grand Prix d'Abu Dhabi. Car jusqu'ici, tout portait à croire que l'exercice du tour rapide serait taillé pour Mercedes sur le circuit de Yas Marina. Le Néerlandais a déjoué les pronostics, et pas qu'un peu, en devançant de plus de trois dixièmes Lewis Hamilton, son rival pour le titre mondial.

"C'est évidemment un sentiment incroyable", admet-il tout sourire. "Je pense qu'on a encore amélioré la voiture en qualifications car jusque-là, ce week-end, c'était un peu en dents de scie. Mais j'en suis incroyablement heureux. Je veux dire, c'est bien sûr ce que je voulais. Mais ce n'est jamais facile, surtout avec leur forme [Mercedes] depuis quelques Grands Prix. Maintenant, j'ai simplement hâte d'être à demain, car c'est le plus important."

"J'étais très détendu avant de débuter les qualifications. Je sais que je fais toujours du mieux que je peux. Et je sais que mon équipe me donne toujours la meilleure voiture possible. C'est ce que nous faisons depuis le début de l'année. Et aujourd'hui encore, ça a très bien fonctionné."

Stratégies décalées au départ

Cette pole inverse quelque peu la dynamique du moment, enclenchée depuis quelques Grands Prix, mais elle n'apporte évidemment aucune autre garantie que celle de s'élancer en tête, dimanche à 14 heures. Tout reste à jouer, d'autant que les deux protagonistes du dernier acte tant attendu partiront sur des stratégies différentes : Verstappen en tendres, Hamilton en mediums.

"Je me sentais bien avec les deux types de pneus", rassure Verstappen. "Le soir il fait naturellement un peu plus frais. Ce devrait donc être un peu plus facile pour les pneus tendres. Mais nous verrons demain. Vous savez, c'est très important de prendre un bon départ. Après, nous essaierons de faire notre course du mieux possible. Et nous verrons comment ça se terminera."

Le choix des tendres en Q2, et donc pour le départ de la course, a toutefois découlé d'un blocage de roue et d'un plat à l'avant gauche après une erreur de Verstappen. Red Bull n'a donc pas eu d'autre solution que de changer son fusil d'épaule, mais les deux possibilités étaient visiblement sur la table avant de se lancer en piste.

"Le blocage de roue n'état pas idéal. Donc ça nous a forcé la main", admet Christian Horner, directeur de Red Bull, au micro de Sky Sports. "Mais je pense que nous étions sur du 50-50 avant le début de la séance, et nous avons opté pour un pneu tendre qui sera différent de Mercedes demain. Nous verrons bien comment ça se passe."

Le Britannique explique que Verstappen a fait un tour de plus avec les pneus mediums en Q2, moment où il a fait un plat, car la piste était très changeante. "Nous ne savions pas à quel point [le circuit] allait évoluer", dit-il, avant d'insister sur les options stratégiques qui demeurent très ouvertes : "Cela nous donne toutes les opportunités stratégiques pour la course, avec un arrêt ou potentiellement deux."