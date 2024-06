Verstappen explique son admiration pour Alonso

Du haut de ses 26 ans, Max Verstappen s'est imposé comme le patron incontesté de la Formule 1. Avec trois titres mondiaux, il a déjà rattrapé au palmarès des légendes comme Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham ou encore Niki Lauda, et semble en bon chemin pour aller décrocher une quatrième couronne, qui en ferait l'égal d'Alain Prost et de Sebastian Vettel.

Récemment interrogé sur ceux qu'il considérait comme les cinq meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1, Verstappen a donné son opinion.

Lire aussi : Formule 1 La FIA autorise la Super Licence à 17 ans et ouvre la porte à Antonelli

"Je sais que, quoi que je dise, il y aura des gens qui commenteront et qui ne seront pas d'accord", a-t-il commenté à DAZN. "C'est une question difficile. Mais je choisirais Michael [Schumacher], probablement aussi Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] et [Juan Manuel] Fangio. Des noms familiers."

Si Michael Schumacher, Ayrton Senna ou Juan Manuel Fangio sont effectivement les Champions qui reviennent souvent dans les discussions lorsqu'il s'agit d'établir la liste – toujours très subjective – des icônes de la Formule 1, on notera que Verstappen n'oublie pas de citer deux de ses contemporains : son ancien rival Lewis Hamilton, et Fernando Alonso.

Il est vrai que dernier devrait rester, à coup sûr, dans les livres d'histoire de la discipline. L'Espagnol, accessoirement double Champion du monde (2005 et 2006) et auteur de 32 victoires en Grands Prix), détient déjà le record du nombre de Grands Prix disputés (390 avant le prochain Grand Prix d'Espagne).

S'il ne battra vraisemblablement pas le record du pilote le plus âgé à avoir pris part à un Grand Prix (pour l'anecdote, Louis Chiron à Monaco en 1955 à 55 ans, 9 mois et dix jours), sa longévité dans le sport reste exceptionnelle, lui qui a effectué ses débuts en 2001 chez Minardi… alors Max Verstappen n'avait pas encore quatre ans.

Et, après avoir été confirmé par Aston Martin pour deux années supplémentaires, Alonso est assuré d'être en F1 jusqu'à ses 43 ans.

Fernando Alonso marquera à coup sûr l'histoire de la F1 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Pour Max Verstappen, le natif d'Oviedo aura, quoi qu'il arrive, marqué son sport de son empreinte. "Je pense que Fernando se montre toujours tel qu'il est", a continué Verstappen, qui dit se reconnaître par certains aspects dans le pilote Aston. "C'est quelque chose que j'admire énormément. Il a connu beaucoup de succès, mais reste passionné par la course automobile. "

"C'est un homme normal et sympathique et je l'apprécie. Il est aussi généralement très heureux quand un autre pilote réussit. Je pense qu'il a été le premier pilote de F1 espagnol qui a rendu le sport important en Espagne. Il est également devenu Champion du monde. Pour moi, c'est un peu la même chose aux Pays-Bas."

"Il aime la course et j'aime la course. Et à son âge, il est encore en F1. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je me souviens l'avoir suivi en F1 lorsque j'étais encore en karting. Je ne manquais pas d'allumer la télé pour le voir, car je savais qu'il allait faire une belle course."