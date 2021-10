Verstappen joue toujours la carte décomplexée

Et si Max Verstappen échouait à devenir une première fois Champion du monde dans deux mois ? "Au final, ça ne va vraiment pas changer ma vie". Voici comment l'intéressé répond à la pression de cette réussite, dans une période ou le sujet a plusieurs fois été abordé, et même souligné par Lewis Hamilton avant le dernier Grand Prix, en Russie. Communication ou réalité, force est de constater que ladite pression n'affecte pas les résultats du Néerlandais.

Reparti de Russie avec une deuxième place tout en ayant purgé une pénalité moteur, le pilote Red Bull a fait mieux que limiter la casse et aborde ce week-end le Grand Prix de Turquie avec seulement deux points de retard sur Hamilton. De quoi conserver une certaine confiance à l'entame du sprint final que composent les sept derniers rendez-vous de la saison, et pour lesquels Verstappen s'attend à une lutte équilibrée et à un rapport de force évolutif en fonction des circuits visités.

"Je pense que globalement, Mercedes était très fort en Russie, on pouvait déjà le voir le vendredi", souligne-t-il ce jeudi dans le paddock d'Istanbul. "Je pense toujours que les courses à venir seront dures, car je ne sais pas vraiment comment ce sera. Sommes-nous devant ? Sommes-nous derrière ? Et je pense que certains circuits seront probablement un peu mieux pour nous, au moins sur le papier, et probablement d'autres seront un peu mieux pour eux. J'espère que ça continuera comme c'était lors des dernières courses. C'est très serré et nous pouvons vivre une belle bataille."

Devant la presse, l'attitude de Verstappen ne change pas, faite à la fois de pragmatisme, de réalisme et de concentration. À l'aise dans ses baskets, il tord le cou à toute forme de préoccupation inutile alors qu'il joue pour la première fois de sa carrière le titre, dans une saison déjà marquée par des occasions manquées à l'image des événements de Bakou, Silverstone, Budapest ou encore Monza.

"C'est toujours pareil", affirme-t-il quant à l'ambiance qui règne chez Red Bull Racing. "Nous sommes très détendus mais aussi très concentrés. Bien sûr, nous voulons gagner, toute l'équipe veut gagner, donc la mentalité est là. Mais on n'a pas à s'en soucier, car on veut toujours faire du mieux qu'on peut, dans tous les cas. C'est ce que nous essaierons de faire ce week-end."

"Je fais toujours de mon mieux et je sais que l'équipe aussi, et si l'on termine premier à la fin de l'année, ce sera évidemment un accomplissement incroyable, et c'est pour ça que l'on travaille, non ? Mais même si nous terminions deuxième, je crois que ce serait quand même une grande saison. Au final, ça ne va vraiment pas changer ma vie. J'adore ce que je fais et je pense que c'est très important. Pour moi il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter."

"Je sais que mon équipe fait du mieux qu'elle peut", conclut-il. "Et ils attendent ça de moi, j'essaie toujours de tirer le meilleur. Nous sommes pleinement investis pour essayer de réussir ensemble. Mais on ne peut pas forcer les choses. Il faut juste bien travailler ensemble, puis nous verrons à la fin de la saison ce que ça donne. Est-ce que ce sera premier ou deuxième ? Nous ne le savons pas."

Reste la gestion des éléments perturbateurs, et ce week-end, comme il y a près d'un an sur l'Istanbul Park, c'est du tarmac turc et des conditions météo qu'il pourrait venir... "C'est la même chose pour tout le monde, nous avons dû faire avec l'an dernier", tempère Verstappen. "Mais je pense que la piste sera bien meilleure lorsque les conditions d'adhérence seront normales. Je me souviens lorsque j'étais petit, je jouais au jeu vidéo de la F1 sur ce circuit et c'était un de mes préférés. Alors l'an dernier j'étais très enthousiaste de venir et un peu déçu au moment de piloter avec le niveau d'adhérence. J'espère que ce sera beaucoup plus amusant cette année, car le tracé est vraiment intéressant et cool. Espérons de meilleures conditions."