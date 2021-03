Verstappen au rendez-vous, Pérez se cherche sur un tour

On a beau dire que les essais libres du vendredi sont à prendre avec des pincettes, ce n'est pas en terminant en tête des deux premières séances du Grand Prix de Bahreïn que Max Verstappen s'est débarrassé de l'étiquette de favori dont il ne veut pas. Au contraire ! Le pilote Red Bull Racing a bouclé une journée parfaite sur le circuit de Sakhir, devançant à chaque fois l'étonnante McLaren de Lando Norris ainsi que l'une des deux Mercedes. Forcément, le bilan à ce stade est positif.

"C'était une bonne journée, et avec la chaleur et le vent, ce n'est pas facile de trouver un équilibre parfait sur l'ensemble d'un tour", décrit Max Verstappen. "Mais dans l'ensemble, je dirais que c'était une journée positive. […] Bien sûr, les conditions sont encore différentes par rapport aux essais hivernaux, mais oui, c'était bien, avec de bonnes sensations dans la voiture. Il y a évidemment toujours des choses à étudier du côté des pneus aussi, et pour ajuster l'équilibre, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait."

Le Néerlandais se montre "plutôt content" du comportement de la RB16B, tout en se méfiant de la tournure des événements pour samedi. "Demain est un autre jour, encore plus venteux, ce qui est assez délicat avec ces voitures. Donc, encore une fois, nous devrons essayer d'être dans le coup. C'est un bon début de week-end." Dans la hiérarchie du jour, la présence de McLaren à la deuxième place peut surprendre, mais Verstappen ne voit pas en l'écurie de Woking un concurrent si sérieux. "Je m'attends toujours à ce que Mercedes soit la voiture la plus forte parmi celles qui ont un moteur Mercedes", avance-t-il.

Pérez s'intègre mais a du travail

Cette journée idéale pour Verstappen est donc un premier pas franchi sans embûche, tandis que de l'autre côté du garage, Sergio Pérez a poursuivi son travail pour se mettre le plus vite possible au diapason. Dixième de la deuxième séance, le Mexicain a rendu six dixièmes à son coéquipier, traduisant un travail nécessaire selon lui en vue des qualifications. En revanche, le nouveau venu dans l'écurie de Milton Keynes est rassuré par son rythme de course, confirmant l'une de ses qualités bien connues.

"C'est génial d'entamer enfin un week-end de Grand Prix, et je suis ravi de la manière dont les choses se passent jusqu'à présent", souligne-t-il. "Je m'intègre bien et je franchis des étapes. Si je devais résumer la journée, je dirais que j'ai du travail à faire sur les relais courts, car sur un tour, je ne fais pas encore corps avec la voiture et je dois encore réfléchir à la manière dont elle réagit. Mais sur les longs relais je suis plus à l'aise et je crois que le rythme est là, donc c'est positif. Nous avons du travail à faire avec les pneus tendres, il y a aussi une marge de progression là-dessus. Mais la voiture est performante, nous avons un bon rythme et demain ce sera serré en qualifications donc nous devons tout faire correctement et bien débuter la saison."

