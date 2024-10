Verstappen retrouve enfin la "pole" : "Ça faisait longtemps !"

Impossible de parler de "pole position" officiellement, puisque ce terme ne concerne que la grille de départ de la course du dimanche, mais Max Verstappen s'élancera bien, ce samedi soir, de la première place sur la grille du sprint du GP des États-Unis. C'est une première pour le Néerlandais depuis la course du dimanche du GP d'Autriche, le 30 juin dernier.

Il faut toutefois signaler que lors du GP de Belgique, Verstappen aurait dû s'élancer depuis la pole position en course puisqu'il avait signé le meilleur temps des qualifications. Il avait toutefois écopé d'une pénalité de dix places sur la grille pour un changement d'éléments sur son unité de puissance, le rétrogradant au 11e rang.

"On a eu une bonne journée", a déclaré Verstappen au sortir du cockpit à Austin, après avoir battu George Russell de 0"012. "Bien sûr, les qualifications du sprint sont toujours très difficiles. Vous faites [pneus] mediums, mediums et ensuite tendres [en SQ1, SQ2 puis SQ3]."

"On ne sait jamais vraiment jusqu'à quel point on peut attaquer. Mais je suis satisfait de la journée. Je pense que la voiture a bien fonctionné toute la journée. Et, bien sûr, je suis très heureux d'être premier. Ça faisait longtemps. Donc, oui, je suis très content."

Un résultat qui, au-delà de l'aspect personnel, semble démontrer que Red Bull a retrouvé le droit chemin lors de la pause automnale après une passe difficile cet été. Reste à confirmer cela lors de la suite de ce week-end particulier.

Interrogé sur le circuit, lui qui avait été très critique au sujet de son état l'an passé, Verstappen a ajouté : "C'est incroyable de piloter sur ce circuit. Avec le nouveau tarmac, et un tarmac un peu plus ancien, les bosses, ce n'est pas facile. En fin de compte, c'est la même chose pour tout le monde, mais le gérer sur un tour n'est pas toujours le plus simple."

Sur la suite du week-end, il conclut : "Nous ferons de notre mieux demain dans le sprint, mais nous savons aussi, bien sûr, que la plupart des points seront à inscrire dimanche, donc c'est à ce moment-là que nous voudrons vraiment bien faire."