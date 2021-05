Verstappen n'a "rien à prouver" dans le duel contre Hamilton

Le combat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen depuis le début de saison a été agrémenté de passes d'armes viriles mais correctes, notamment dans le premier virage des Grands Prix d'Émilie-Romagne et d'Espagne. À chaque fois, le Néerlandais a pris l'intérieur et forcé son homologue soit à sortir de piste, soit à éviter l'accrochage.

Après le GP de Barcelone, que Hamilton a gagné, le Britannique s'était justement félicité d'avoir laissé autant de place que possible à Verstappen. Interrogé sur le sujet avant le GP de Monaco, le septuple Champion a réitéré avoir "bien évité" les accrochages avec le pilote Red Bull depuis le début de saison et lancé que le #33 avait peut-être "l'impression d'avoir beaucoup à prouver".

Des propos battus en brèche par Verstappen. "Non, je n'ai rien à prouver. Et éviter les contacts, je pense que ça va dans les deux sens. Donc nous avons bien joué le coup, c'est vrai. Mais oui, nous nous battons durement, nous avons évité le contact des deux côtés. Espérons donc que nous pourrons continuer à le faire, à rester sur la piste et à nous battre âprement l'un contre l'autre."

Quand il lui a été demandé s'il était d'accord avec Zak Brown, le PDG de McLaren ayant dit que l'accrochage entre les deux prétendants au titre était "une question de temps", le Néerlandais a répondu : "Honnêtement, je ne sais plus quoi dire à propos de ce genre de choses. Nous n'essayons jamais de nous accidenter, n'est-ce pas ? C'est juste pour faire quelques gros titres."

"Je suppose que les lecteurs sont un peu plus nombreux quand vous dites que c'est une question de temps, au lieu de dire que nous avons eu de belles courses jusqu'à présent. Les gens vont bien sûr cliquer davantage là-dessus."

Le talent, c'est de "ne pas s'accrocher"

Des propos auxquels Sebastian Vettel a fait écho, estimant que de l'extérieur, les gens avaient du mal à apprécier à quel point les pilotes sont à la limite dans les duels roue contre roue. "Une chose que les gens de l'extérieur ne semblent pas comprendre, c'est à quel point c'est parfois serré et à quel point les choses peuvent facilement mal tourner sans aucune intentionnalité", a déclaré le quadruple Champion du monde.

"Personne ne se lance dans un dépassement en voulant sortir l'autre voiture ou se sortir lui-même, parce que le risque de se tromper est tellement élevé. Mais ensuite, vous voulez parfois dépasser ou défendre votre position, et vous jouez avec très peu de marge, et il en faut si peu pour se tromper."

"Jusqu'à présent, ils se sont vraiment bien débrouillés, et je pense que cela montre la classe qu'ils ont tous les deux. Je ne vois pas pourquoi vous êtes si excité d'attendre un accident. Je pense que vous devriez être enthousiasmés qu'ils aient réussi à sa battre de façon aussi serrée et intense sans s'accrocher."

"C'est ça le talent, ne pas s'accrocher. Je sais que pour vous c'est plus excitant quand il y a des morceaux qui volent, mais pour nous, je pense qu'on s'éclate en réussissant à être juste à la limite et en étant en maîtrise."

