Vétéran d'Enstone, Bob Bell quitte Alpine

Même s'il n'était plus directement impliqué dans les activités F1 d'Alpine, travaillant dernièrement à temps partiel pour Alpine Labs, organisation fondée pour explorer l'utilisation de la technologie de la course automobile dans d'autres domaines, Bob Bell restait une figure majeure de la structure d'Enstone en raison des nombreux succès connus au milieu des années 2000.

Le Nord-Irlandais s'est d'abord fait un nom en tant qu'aérodynamicien chez McLaren dans les années 1980 et a fait partie de l'équipe ayant conçu la MP4/4, monoplace la plus dominatrice de l'Histoire avant l'arrivée de la RB19 l'an passé. Transféré chez Benetton en 1997, Bell est ensuite passé chez Jordan pour prendre le poste de directeur de la dynamique des véhicules à la fin des années 1990, participant ainsi à la campagne 1999, qui a vu Heinz-Harald Frentzen remporter deux courses et terminer à la troisième place du championnat pilotes.

Revenu chez Benetton en 2001, au moment où Renault en a pris le contrôle, Bell a par la suite occupé le rôle de directeur technique lors des années des titres mondiaux de Fernando Alonso, en 2005 et 2006. Après le scandale du Crashgate et le départ de Flavio Briatore, le Britannique a brièvement occupé le poste de directeur de l'équipe Renault en 2009 avant d'en être le directeur général en 2010. Il a ensuite passé trois ans en tant que directeur technique de Mercedes, jouant un rôle clé dans le développement de la W05 de 2014, avant de quitter l'équipe.

Bob Bell sur le podium du GP de Saint-Marin 2005, en compagnie de Fernando Alonso, Michael Schumacher et Jenson Button.

Après un bref passage chez Marussia, Bell est revenu chez Renault en 2016 en tant que Chief Technical Officer, avant d'occuper un rôle de conseiller deux ans plus tard.

Bien qu'il ne soit pas lié, le départ de Bell fait suite à de nombreux changements dans l'organisation d'Alpine, qui s'est séparée de plusieurs acteurs clés. L'été dernier, Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe, et Alan Permane, directeur sportif, ont tous deux été évincés dans le cadre d'un remaniement initié par Bruno Famin, qui a ensuite pris la tête de l'équipe. Dans le même temps, le directeur technique Pat Fry a décidé de quitter l'équipe pour occuper un poste similaire chez Williams.

Cette année, au cours du week-end du Grand Prix de Bahreïn, il est apparu que le directeur technique Matt Harman et le responsable de l'aérodynamique Dirk de Beer avaient présenté leur démission. Dans les jours suivant la course, l'équipe a confirmé ces départs et annoncé une nouvelle structure à trois responsables techniques, avec Joe Burnell comme directeur de ingénierie, David Wheater devenant directeur de l'aérodynamique et Ciaron Pilbeam promu directeur de la performance.