Vettel offre à Aston Martin son premier podium

Bien malin qui pouvait prédire un podium de Sebastian Vettel au Grand Prix d'Azerbaïdjan ! Après tout, l'Allemand n'était que 11e sur la grille de départ, et l'Aston Martin AMR21 n'a jamais montré le potentiel nécessaire pour briguer le top 3 cette saison.

Vettel a néanmoins réalisé une prestation exemplaire tout en profitant des incidents de course qui ont éliminé Max Verstappen et Lewis Hamilton en fin d'épreuve. Dès le départ, l'Allemand s'est hissé à la neuvième place avec ses pneus tendres neufs, puis il est resté en piste jusqu'au 18e tour, ce qui lui a permis de faire l'overcut à Alonso et Tsunoda, prenant également l'avantage sur Sainz en raison de la sortie de piste du pilote Ferrari. Et lorsqu'est survenu l'accident de Stroll, un Vettel irrésistible a dépassé Leclerc et Gasly au restart. Il était alors quatrième et a donc hérité de la deuxième place à l'arrivée, pour le premier podium d'Aston Martin en Formule 1.

"Je pense que c'est très important. Le début de saison a évidemment été dur pour nous", souligne Vettel, qui a marqué 28 points sur les deux derniers Grands Prix après quatre zéros pointés consécutifs. "Ça a été une super course. Nous avions un bon rythme, c'était la clé. Bien sûr, j'ai pris un bon départ, nous avons gagné des places d'emblée, puis j'ai géré mes pneus dès que tout le monde est rentré au stand."

"J'avais un très bon rythme pour faire l'overcut, au moins sur Yuki [Tsunoda]. Puis, manifestement, le restart a été excellent pour moi, j'ai gagné deux autres places. Bien sûr, nous avions des pneus moins usés, ce qui a aidé à les mettre en température par la suite, j'imagine. Bref, une super journée. Je suis aux anges ! Je trouve ça super, ce podium. Nous ne nous y attendions pas en venant ici. Mais déjà vendredi, même si nous n'étions nulle part, j'avais un bon sentiment. J'étais assez détendu. Hier, nous n'avons pas vraiment réussi. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus appréciable."

"Niveau stratégie, forcément, c'est toujours mieux de partir plus haut. C'est sûr que les pneus neufs n'ont pas fait de mal, puisque les autres avaient des pneus qui avaient fait quelques tours en qualifs. Cela nous aidés à tenir plus longtemps, mais nous préservons vraiment bien les pneus et je pense que c'était le secret, en plus du rythme que nous avions. La voiture était bonne en course et c'était la clé pour continuer à progresser petit à petit."

Ce résultat permet à Aston Martin de creuser l'écart sur Alpine au championnat des constructeurs, même si AlphaTauri repasse devant de justesse. Et pour l'anecdote, un seul pilote a marqué plus de points que Vettel sur les deux dernières courses : son remplaçant Sergio Pérez.