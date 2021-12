La traînée et l'appui, points faibles d'Aston Martin

Aston Martin a été particulièrement impacté par les règles aérodynamiques instaurées cette saison et, en conséquence, a eu du mal à suivre le rythme des équipes du milieu de peloton. L'écurie britannique a certes marqué de gros points aux Grands Prix de Monaco et d'Azerbaïdjan, Sebastian Vettel montant sur le podium à Bakou, mais depuis, elle a été largement dépassée par Alpine et AlphaTauri, tombant à la septième place du championnat constructeurs.

Pour expliquer les déboires d'Aston Martin, Vettel a indiqué que son équipe avait été freinée par une traînée excessive et un manque d'appui, une combinaison "difficile à surmonter".

"Nous avons eu des courses où le feeling était très bon, nous avons des courses où nous étions plus en difficulté", a commenté le quadruple Champion du monde. "Dans l'ensemble, ce qui compte, c'est que nous soyons compétitifs. À ce niveau, je pense que la traînée est un peu trop importante. Nous n'avons pas une voiture super efficace, et en plus nous n'avons pas assez d'appui. Selon moi, ce sont les plus gros points faibles."

Vettel a aussi révélé que lui et son coéquipier Lance Stroll avaient essayé de contourner les limites de performance de leur AMR21 en se concentrant davantage sur la dégradation des pneus. Ainsi, ils ont bénéficié d'une meilleure marge de manœuvre sur le plan stratégique. Le dernier exemple en date remonte au Grand Prix du Qatar, où Stroll a décroché son meilleur résultat de la saison (une sixième place) en ne s'arrêtant qu'une seule fois.

"Certains circuits ont aidé [à surmonter les difficultés], sur d'autres nous l'avons fait en trouvant de bons réglages et une bonne stratégie, et en travaillant bien sur les pneus", a expliqué Vettel. "Je pense que dans l'ensemble, quand la voiture est dans la bonne fenêtre, nous pouvons faire du bon travail et entrer dans les points. Ce n'est pas toujours facile de l'amener dans cette fenêtre et la zone où nous courons est extrêmement compétitive. Il semble qu'à la mi-saison, les autres équipes aient fait un peu plus de progrès que nous."

La saison 2022 se fait de plus en plus attendre à Silverstone, Aston Martin espérant capitaliser sur la remise à zéro faite par le nouveau Règlement Technique car Lawrence Stroll, propriétaire de l'équipe, s'est fixé pour objectif de remporter des titres mondiaux d'ici cinq ans. En attendant, Aston a recruté chez ses rivaux cette saison afin de renforcer son département technique et, d'après Vettel, la croissance de l'équipe d'usine ne peut pas être ignorée.

"Évidemment, l'année prochaine est une grande inconnue", a poursuivi le pilote allemand. "Avec tous ces changements sur les voitures, nous ne pourrons répondre à cette question que l'an prochain. Mais, dans l'ensemble, je trouve que l'équipe est forte. En matière d'ingénierie et sur la piste, elle est forte. Je pense qu'elle se développe rapidement et beaucoup de plans et de bonnes choses se mettent en place."