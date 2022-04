L'avenir de Vettel dépend de "comment se déroule cette saison"

Charger le lecteur audio

Après son départ de chez Ferrari fin 2020, Sebastian Vettel entame sa deuxième saison consécutive sous les couleurs d'Aston Martin. Mais alors que l'arrivée de la nouvelle réglementation devait permettre à l'écurie de remonter la hiérarchie après une année 2021 décevante, il s'avère que les hommes de Mike Krack ne cessent de couler.

Du côté de l'équipe dans son ensemble, Aston Martin est la seule à ne pas avoir marqué le moindre point sur les trois premières courses. Quant à Vettel, le pilote a manqué les deux premiers Grands Prix après avoir été infecté par le COVID, avant de vivre un week-end cauchemardesque pour son retour à la compétition en Australie. Panne moteur durant la première séance d'Essais Libres, crash en EL3, pénalité pour un excès de vitesse dans les stands en Q1 (en plus de son amende reçue pour son tour en scooter sur le circuit), une légère sortie de piste en course avant d'abandonner suite à un crash quelques tours plus tard : l'Allemand a vécu un enfer.

Lors de la conférence de presse d'ouverture de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, Vettel a été interrogé sur son avenir dans la discipline. Selon lui, il est "évident" qu'il devra bientôt prendre une décision pour son futur. Doit-il prolonger son contrat avec Aston Martin, se diriger vers une autre catégorie ou raccrocher son casque ? En tout cas, une chose est sûre : il ne souhaite pas être journaliste. "Je ne vais certainement pas m'asseoir de l'autre côté pour poser des questions aux pilotes", déclare-t-il.

"Ce n'est pas un secret, cela dépendra évidemment de comment se déroule cette saison et ensuite, nous verrons", poursuit le quadruple Champion du monde. "Le temps nous le dira. Aujourd'hui, je pense que nous nous concentrons sur l'instant présent, sur la montagne en face de nous que nous essayons de gravir. Nous n'y arriverons pas du jour au lendemain, ni dans le mois qui arrive. Mais nous choisirons ce chemin, qui déterminera les trois ou quatre prochaines années. C'est pour cela que je pense que c'est important de se focaliser là-dessus, ça demande toute notre attention. Puis un jour viendra où cette aventure se terminera pour nous tous, et d'autres commenceront, quelles qu'elles soient."

Concernant la forme de son écurie, Vettel affirme que ce serait un "non-sens complet" de "faire une croix sur cette saison", avant d'ajouter : "L'état d'esprit est bon, l'équipe souhaite vraiment se retrouver devant. Actuellement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un secret. Mais nous travaillons beaucoup."

Interrogé par Motorsport.com sur ses attentes quant à son avenir proche, Vettel fait allusion à la nécessité d'être dans la lutte pour la victoire et le titre pour rester en F1, mais suggère également que d'autres facteurs chez Aston Martin (comme la façon dont l'équipe réagit, le défi de faire tourner une voiture et de voir l'investissement de la nouvelle usine porter ses fruits) pourraient jouer un rôle dans sa décision.

"En toute honnêteté, quand je regarde mon parcours, j'ai eu une quinzaine d'années incroyable", exprime Vettel. "J'étais dans une position pour gagner des titres, beaucoup de courses, me battre pour des poles et jouer beaucoup de podiums. C'était évidemment bien. Et ce n'est pas un secret que si vous n'êtes pas dans cette position, cela a une saveur différente. Vous devez trouver d'autres facteurs de motivation. Mais au final, j'ai envie de goûter à nouveau à cette saveur, c'est la nature du sport."

"Pour les autres gars dans cette pièce [Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Kevin Magnussen et Alex Albon], c'est un peu différent car ils sont encore au tout début de leur carrière et ils n'ont pas eu une voiture ou une équipe où ils étaient capables de montrer ce qu'ils valaient réellement. Donc, c'est une position clairement différente, mais il s'agit de l'un des facteurs décisifs. L'équipe grandit, beaucoup de choses changent, c'est prometteur. La réponse est 'l'avenir nous le dira'."

"Mais ce sont les éléments clés que je regarderai pour voir si l'avenir est prometteur et dans combien de temps, car je ne suis pas vraiment vieux. Je pense que physiquement, il me reste encore beaucoup d'années, ce n'est pas un problème du tout. Mais oui, je pense que gagner et se battre pour les podiums et les victoires est l'objectif final, ce dont nous sommes loin actuellement. Mais il y a beaucoup de travail. Savoir où nous sommes maintenant, faire de petits pas en avant et définir le chemin pour l'avenir, c'est très excitant."