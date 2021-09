Vettel enthousiaste pour sa deuxième saison avec Aston Martin

Alors que la rumeur d'une séparation s'intensifiait, Aston Martin est sorti de son silence en confirmant la prolongation du contrat de Sebastian Vettel pour la saison 2022. Le pilote allemand, qui fera de nouveau équipe avec Lance Stroll, prendra part l'an prochain à sa seizième campagne en catégorie reine et à la deuxième pour Aston Martin.

Interrogé lors de la conférence de presse du jeudi du Grand Prix de Russie, Sebastian Vettel a révélé que la poursuite de sa collaboration avec l'écurie britannique n'avait "pas vraiment" été remise en question. Il a également fait part de son impatience à l'égard des nouvelles règles qui seront appliquées la saison prochaine.

"Tout a l'air très prometteur : l'enthousiasme pour l'an prochain avec les nouvelles voitures et les nouvelles règles, la direction que prend l'équipe", a commenté le quadruple Champion du monde. "Nous n'en serons certains que la saison prochaine, mais c'est super d'être de la partie."

Pour sa première année avec Aston Martin, Vettel est monté sur deux podiums mais n'en a conservé qu'un seul, une deuxième place au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Du haut de ses 35 points au championnat, l'Allemand a inscrit plus de la moitié des points de l'écurie, qui se bat pour la cinquième place au classement des constructeurs. Et Aston Martin pourrait prétendre à une meilleure position en 2022 puisque le nouveau Règlement Technique, étudié pour favoriser les combats rapprochés, redistribuera certainement les cartes.

"L'année prochaine, beaucoup de choses vont changer. Je pense que personne n'est assuré de la victoire", a affirmé Vettel. "L'état d'esprit de l'équipe est génial, j'aime ces gars-là. La saison a été bonne jusqu'à présent, peut-être pas en matière de résultats mais en matière de travail. Le moral est au beau fixe, donc c'est très stimulant pour moi. Bien entendu, il y a des choses que l'on apprécie de moins en moins au fil des années, comme être ici [en conférence de presse] et répondre aux questions."

Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin, a récemment présenté les grandes lignes d'un plan étalé sur les cinq prochaines saisons pour faire de l'écurie britannique une prétendante au titre mondial. D'importants investissements ont été réalisés, tels que la construction d'une nouvelle usine et d'une nouvelle soufflerie à Silverstone.

"En observant les autres équipes et combien de temps il leur a fallu pour atteindre les avant-postes, je pense qu'un objectif de quatre ou cinq ans est assez juste", a indiqué Vettel à ce sujet. "La vision et l'implication de cette équipe sont impressionnantes. Vous savez, cela peut prendre moins de temps ou cela peut en prendre plus. Mais je sens que l'équipe va dans une direction très prometteuse et je sens que cela se concrétisera. Le temps nous le dira."