Bottas se pliera à la moindre consigne pour aider Hamilton

Même si le passage de Valtteri Bottas chez Mercedes n'aura pas été marqué par un immense succès personnel, poles et victoires mises à part, l'alliance entre le Finlandais et Lewis Hamilton au sein du constructeur allemand aura été très fructueuse sur le plan collectif. Les quatre titres constructeurs mis en jeu de 2017 à 2020 ont été remportés par les Flèches d'Argent, et la bonne entente entre les deux pilotes a parfois permis au septuple Champion du monde de bénéficier de l'appui direct ou indirect de Bottas.

Alors que ce dernier sait déjà qu'il ne courra plus pour la marque à l'étoile l'année prochaine, puisqu'il rejoindra Alfa Romeo, pas question d'abandonner la casquette de "team player" qui aura autant été saluée en interne que parfois vivement tancée, jusqu'à la moquerie, en externe. Bien que cela ne prémunisse pas forcément contre les anicroches, comme le meilleur tour pris dans les derniers instants à Zandvoort, dans la lutte serrée qui oppose Hamilton à Max Verstappen, toute aide sera la bienvenue.

Sur le tracé qui l'avait vu s'écarter pour laisser la victoire à son équipier en 2018 afin de favoriser sa victoire finale au championnat, Bottas, qui a gagné du terrain sur les deux prétendants au titre à la suite de leur accrochage de Monza et de son podium, a toutefois reconnu qu'il y avait un écart "raisonnable" au niveau des points et qu'il accepterait de se plier à toute consigne permettant d'aider Hamilton à aller accrocher un huitième titre.

"Nous avons discuté de nombreuses choses en interne, y compris de différents scénarios", a déclaré Bottas, interrogé sur le sujet ce jeudi en conférence de presse à Sotchi. "Chaque course est toujours différente. Il pourrait y avoir des moments où nous devons jouer en équipe, et où je devrais me sacrifier pour l'équipe."

"Dans cette situation, telle qu'elle est, oui, je le ferais, car nous sommes ici en tant qu'équipe et nous devons vraiment nous assurer de remporter les deux titres, non seulement celui des constructeurs, mais aussi celui des pilotes. En ce moment, Lewis a plus de chances de le faire, alors c'est la situation du moment."

Revenant sur la course de 2018, Bottas a affirmé qu'il s'agissait d'une toute autre situation et que, bien que cela ait été difficile à encaisser à l'époque, il est depuis passé à autre chose et a appris de cette épreuve : "Cela remonte à quelques années, mais au moins désormais je suis à l'aise avec ces choses-là. À ce moment-là, oui, c'était douloureux. Et pour moi, c'était difficile à accepter. Mais nous avons évidemment évolué depuis, et aussi j'ai beaucoup mûri depuis. Les choses sont un peu différentes à présent."