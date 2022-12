Vettel : "Räikkönen est le plus grand talent que j'aie connu"

Charger le lecteur audio

De Mark Webber à Charles Leclerc en passant par Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel a évolué durant l'essentiel de sa carrière en Formule 1 aux côtés de vainqueurs en Grand Prix… et d'un Champion du monde, Kimi Räikkönen, qu'il a côtoyé à Maranello de 2015 à 2018. Et bien que Vettel ait alors largement dominé celui-ci sur cette période, en témoignent ses 13 victoires remportées contre une seule à l'actif de son partenaire finlandais, il est convaincu que Räikkönen dispose d'un talent pur supérieur à tous les autres pilotes.

"Je pense que Kimi est le plus grand talent naturel que j'aie jamais connu, en matière de vitesse pure", estime l'Allemand dans le podcast Beyond The Grid. "Cela se voit dans la voiture, mais cela se voit aussi dans n'importe quel type de voiture. S'il y avait une discipline où l'on change de voiture chaque jour, au bout de dix jours, Kimi prendrait un tour à tout le monde : c'est naturel pour lui, il n'a pas besoin de temps pour s'adapter à la voiture, à ce qu'elle requiert. Donnez-lui un volant, et il sait quoi en faire. Parfois, on se dit que c'est injuste, parce qu'on a besoin de se faire une idée de la piste et des conditions, et pour lui, c'est [instantané]."

Cependant, Vettel est également impressionné par le jeune loup qui a remplacé Räikkönen chez Ferrari, à savoir Charles Leclerc, qui lui a justement donné bien plus de fil à retordre : les deux hommes ont fait jeu égal en 2019 avant que Leclerc ne prenne largement l'ascendant lors d'une campagne 2020 très compliquée pour le quadruple Champion du monde. "Charles est exceptionnel avec son immense talent et la manière dont il parvient à exploiter son rythme et celui de la voiture, en particulier sur un tour, en qualifications", analyse celui-ci.

Quant à la relation qu'il a entretenue avec tous ses partenaires, même s'il assure qu'elle était bonne avec Webber, Vettel estime avoir eu "la meilleure" avec Räikkönen. "C'était extrêmement simple, il n'y avait jamais de dispute", explique-t-il. "Si on avait un accrochage, on en discutait, on en rigolait, celui qui était en tort admettait son erreur, et il n'y avait jamais rien qui puisse chambouler ou déstabiliser notre relation. Par ailleurs, c'est sûrement lui, à mon arrivée, qui m'a vraiment respecté dès que je suis entré [dans le paddock], il m'a regardé dans les yeux, alors que d'autres pilotes, je leur serrais la main, je leur disais bonjour, mais ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas là. Kimi est une exception."