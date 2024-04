Pour Williams et Aston Martin, le Règlement Technique n'est pas un échec

Le Règlement Technique actuel, introduit en 2022, avait pour objectif de faciliter le suivi en piste et d'augmenter les opportunités de dépassement pour les pilotes. Si cela semblait le cas début 2022, les pilotes font état cette année de turbulences plus importantes en course, qui nuisent à la possibilité de suivre un adversaire de près.

James Allison, le directeur technique de Mercedes, s'est interrogé sur l'importance accordée au contrôle des turbulences dans les règles actuelles, la résumant à une lutte "contre des moulins". Selon James Vowles, aujourd'hui directeur de Williams, la situation actuelle est en fait meilleure qu'il y a quelques années.

"Je ne pense pas que le règlement soit un échec", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Je pense que la compétition est assez serrée dans le milieu de grille. Il y a des dépassements. Je pense même que sur la base des données que nous pouvons voir aujourd'hui, la situation reste meilleure que dans les générations 2020 et 2021 des voitures."

"Mais le peloton de tête a développé les voitures d'une manière extraordinaire, de sorte qu'il est devenu plus difficile de suivre au fil du développement de l'appui. Mais je continue de penser que, d'après tous les paramètres et toutes les données que nous pouvons voir, nous sommes maintenant plus proches qu'auparavant grâce [aux règles], ce qui était l'intention."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo de: Motorsport Images

Le point de vue de Vowles est également partagé par Mike Krack, directeur de l'équipe Aston Martin : "Je suis d'accord avec James, je pense que le règlement n'est pas un échec, du tout. Je pense qu'il a permis différents designs dès le début, puis évidemment une domination que personne ne souhaite, mais c'est un fait."

"Mais dans l'ensemble, nous avons encore une année devant nous et puis nous accueillerons le nouveau [règlement]. Comme l'a dit James, il n'est pas encore défini à 100% et nous l'attendons avec impatience. Mais honnêtement, je pense que le règlement actuel est bien fait et bien conçu, nous avons connu de belles courses derrière une seule équipe."

Encourager les dépassements sera à nouveau un objectif des instances concernant le Règlement Technique 2026, encore en cours de discussion. En outre, Krack a souligné qu'il serait important pour les équipes d'avoir une idée de la future réglementation le plus tôt possible, même si le travail aérodynamique ne pourra pas débuter avant le 1er janvier 2025.

"Je pense que l'objectif est de disposer de premières règles d'ici à la fin du mois de juin", a-t-il déclaré. "Nous partirons de là. Elles ne seront probablement pas complètes mais je pense qu'il est important d'avoir des règles tôt, parce que c'est vraiment un grand changement pour tout le monde. Nous devons savoir quel est l'objectif de poids, quelle est l'architecture de la voiture, quelle est la taille des pneus... Beaucoup de choses sont encore en discussion. Nous ne devrions donc pas trop tarder."