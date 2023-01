Williams annonce la date de présentation de sa livrée 2023

Charger le lecteur audio

Le bal des présentations F1 approche, et la confirmation des dates de cérémonie se poursuit : ce mercredi, Williams est devenue la sixième écurie de la grille à communiquer sur le sujet. L'emblématique écurie britannique a donné rendez-vous le lundi 6 février à 15h. Un événement en direct aura lieu sur le site internet et sur l'application mobile de l'équipe.

Tout comme AlphaTauri, qui a fixé sa présentation au 11 février à New York, Williams se contentera de dévoiler sa livrée 2023. Il faudra donc patienter un peu plus avant de pouvoir admirer les lignes de la nouvelle F1 de l'équipe, baptisée FW45. Ce sera toutefois l'occasion de voir Logan Sargeant dans sa nouvelle combinaison, le jeune Américain ayant obtenu sa Super Licence fin 2022 et ainsi validé son entrée en catégorie reine. Il sera aux côtés d'Alexander Albon, qui disputera sa deuxième campagne au volant de la voiture bleue.

Après une saison dans l'ensemble meilleure que les précédentes mais achevée à la dernière place du championnat, avec neuf points au compteur, Williams est passé par quelques changements en interne. Jost Capito, PDG et directeur d'équipe ainsi que François-Xavier Demaison, directeur technique, ont quitté Grove en décembre dernier. Le nom de leurs remplaçants n'a pas encore été communiqué.

À noter que Williams ouvre désormais le bal des présentations. Cinq jours plus tard, ce sera au tour d'AlphaTauri. Suivront ensuite McLaren et Aston Martin le 13 février, Ferrari le 14 février et Alpine le 16 février. Pour les quatre équipes restantes, les dates de présentation n'ont pas encore été confirmées.

Les dates des présentations F1 2023

Équipe Date Lieu Williams (livrée) 6 février, 15h À confirmer AlphaTauri (livrée) 11 février New York McLaren 13 février À confirmer Aston Martin 13 février, 20h Silverstone Ferrari 14 février À confirmer Alpine 16 février Londres Red Bull À confirmer À confirmer Mercedes À confirmer À confirmer Alfa Romeo À confirmer À confirmer Haas À confirmer À confirmer