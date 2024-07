Williams dévoile une livrée spéciale pour Silverstone

Pour son Grand Prix à domicile, l'écurie Williams a décidé d'évoluer avec une livrée spéciale. C'est plus précisément le capot moteur des deux FW46 qui va changer à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, couru ce week-end (5-7 juillet).

Les monoplaces d'Alexander Albon et Logan Sargeant arboreront ainsi l'emblématique Union Jack tout au long de l'épreuve. Si l'an dernier celui-ci avait déjà été utilisé mais en version monochrome pour célébrer les 800 Grands Prix de l'écurie en Formule 1, il est cette fois-ci plus imposant et surtout en couleurs, se prolongeant jusqu'au cockpit. De plus, ce drapeau de la Grande-Bretagne intègre les 1005 noms des membres qui forment l'écurie Williams aujourd'hui.

Le reste de la carrosserie de la Williams demeure identique, alors que l'écurie tentera de renouer avec les points, ce qu'elle n'est parvenue à faire qu'à Monaco depuis le début de la saison.

Lundi, la structure basée à Grove a également fait savoir que Logan Sargeant, dont l'avenir est plus incertain que jamais au-delà de 2024, céderait son baquet lors de la première séance d'essais libres. Membre de la Williams Racing Driver Academy, Franco Colapinto sera aligné pour cocher la première des deux cases réglementaires imposant de faire rouler un rookie durant la saison.