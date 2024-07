Williams alignera un jeune pilote en EL1 à Silverstone

Actuellement cinquième du championnat de Formule 2, Franco Colapinto sera vendredi matin au volant d'une des deux Williams. Le pilote argentin, âgé de 21 ans, fera ses débuts en Grand Prix lors de la première séance d'essais libres à Silverstone, à l'occasion de laquelle il se glissera dans le baquet de la monoplace de Logan Sargeant, avant que l'Américain ne reprenne sa place en EL2 et pour la suite du week-end.

Membre de la Williams Racing Driver Academy, Franco Colapinto a remporté la course sprint à Imola au mois de mai et a terminé deuxième des deux dernières courses principales, à Barcelone puis au Red Bull Ring. L'écurie anglaise entend ainsi le récompenser après ces belles performances, tandis que chaque pilote titulaire doit céder au moins une fois dans la saison son baquet à un rookie lors d'une séance d'essais libres.

"Franco a réalisé un début de saison très encourageant en F2 et nous sommes ravis de le récompenser pour ses performances des deux dernières années avec cette première séance d'EL1", annonce Sven Smeets, directeur sportif de Williams. "Nous sommes fiers de notre talentueux groupe de pilotes au sein de la Williams Racing Driver Academy et il est important pour nous de leur donner l'opportunité de progresser, et d'avoir ces occasions essentielles de gravir les échelons."

Franco Colapinto est arrivé cette année en F2 après avoir passé deux saisons en F3, se classant l'an passé quatrième du championnat. Il a également couru en Endurance en 2021, dans le championnat ELMS, et il a testé pour la première fois une F1 l'hiver dernier, au volant de la Williams FW45 lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi.

"Je ressens tellement d'émotions", confie le jeune pilote. "Je suis enchanté et c'est un moment très important dans ma vie et dans ma carrière. Je serai préparé du mieux que je peux. Je vais faire beaucoup de tours au simulateur et étudier les détails nécessaires pour piloter la voiture de cette année. J'ai vraiment hâte de la découvrir après avoir piloté celle de l'an dernier à Abu Dhabi. Pouvoir le faire sur un circuit comme Silverstone est un privilège, c'est l'un de mes circuits préférés et c'est la course à domicile de l'écurie, donc ça veut dire beaucoup."