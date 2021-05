Yuki Tsunoda a "perdu la tête" en Espagne

Yuki Tsunoda avait dû s'excuser auprès d'AlphaTauri à Barcelone après avoir maladroitement suggéré dans une interview qu'il pouvait ne pas disposer de la même voiture que son équipier Pierre Gasly. Ses commentaires étaient intervenus après une élimination surprise en Q1 au GP d'Espagne, où il s'était répandu à la radio sur sa voiture alors qu'il signait seulement le 16e temps sans parvenir à comprendre pourquoi.

Après ce week-end difficile, qui s'est achevé par un problème mécanique en début de course, le Japonais a déclaré espérer pouvoir repartir du bon pied à Monte-Carlo. "À Barcelone, j'ai eu un week-end de course vraiment difficile", a-t-il déclaré. "Je ne veux pas reproduire ce genre de semaine à l'avenir, donc [je veux] faire une remise à zéro."

"Mais, tout de même, surtout en qualifications [et avec les commentaires] à la radio, j'ai vraiment beaucoup de regrets. J'ai perdu la tête. Même maintenant, ce que j'ai dit à Barcelone, je ne le dirais pas. Donc, oui, je veux juste recommencer et repartir de zéro. Et c'est une nouvelle piste, Monaco est un circuit traditionnel."

Lui qui n'a jamais roulé sur la piste de la Principauté a signé le dixième temps des Essais Libres 1 ce jeudi matin, à huit dixièmes de Pierre Gasly, quatrième. "Je n'ai pas d'expérience ici, donc je dois juste construire le rythme", expliquait-il justement mercredi. "Je pense que l'approche de Monaco par rapport à d'autres circuits est un peu différente, notamment parce que vous ne voulez pas démarrer immédiatement en attaquant fort et en allant dans le mur."

"Je pense donc que le plus important est de construire le rythme. Et je pense qu'avoir des séances propres, en particulier EL1, EL2 et EL3, est vraiment important pour gagner en confiance, et pour préparer les qualifications."

"L'objectif principal pour moi est d'avoir des séances propres. Oui, et nous avons aussi une pause entre jeudi et samedi, ce qui est un peu inhabituel, donc j'espère que je pourrai m'adapter à ça aussi. Je pense que je peux utiliser l'expérience du passé et m'améliorer de mon côté, et j'espère que ce sera une bonne semaine de course pour AlphaTauri."

