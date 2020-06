Les améliorations de l'Aprilia 2020 seront testées par Smith à Misano

La saison MotoGP est suspendue depuis début mars, et selon toute probabilité jusqu'à la mi-juillet, en raison de la crise sanitaire engendrée par COVID-19. Cette situation anormale a conduit les instances à décider que les moteurs des équipes MotoGP seraient gelés pour le reste de la saison sur la base de la version envoyée au Qatar pour ce qui aurait dû être la première course du championnat. Une mesure qui s'étendra par ailleurs à la saison 2021 pour les constructeurs ne bénéficiant pas des concessions réglementaires.

Les deux constructeurs concernés par les concessions disposent, eux, de deux libertés. D'une part, celle de retrouver leur possibilité de développement après le premier Grand Prix de la saison 2021. D'autre part, de pouvoir repousser au 29 juin l'homologation du moteur en question. Aprilia, qui a développé une toute nouvelle moto pour 2020 et n'avait pas eu le temps de la présenter sur les premiers tests de l'intersaison, en novembre dernier, entend profiter de cette dérogation. Son nouveau moteur avait en effet prouvé ses qualités lorsque les pilotes l'ont découvert en février, mais à peine sorti des ateliers de Noale il avait aussi donné des signes de faiblesse en termes de fiabilité.

Aleix Espargaró, notamment, s'était montré dithyrambique et ses performances en piste avaient marqué les esprits. Cependant, aucune des nouvelles RS-GP n'avait réussi à aller au bout d'une simulation de course, les ingénieurs de Noale ayant identifié des problèmes de jeunesse sur le moteur. Le constructeur italien avait donc requis ce délai supplémentaire afin de pouvoir continuer à travailler sur son moteur, indiquant ne pas chercher à améliorer ses performances mais à rectifier ses problèmes de durée de vie.

Deux semaines après KTM, qui a roulé au Red Bull Ring avec Pol Espargaró et Dani Pedrosa, Aprilia reprendra la piste mercredi à Misano. L'équipe italienne pourrait dès lors évaluer une RS-GP 2020 améliorée et voir si les ajustements apportés ces dernières semaines ont porté leurs fruits.

Aleix Espargaró a été appelé à participer à ce test, cependant les difficultés pour voyager par avion depuis Andorre, où il vit, jusqu'en Italie, en raison des restrictions sanitaires, ont compliqué la situation. Le Catalan, qui a récemment pu se rendre à Barcelone pour un roulage au guidon d'une dérivée de la série, était même prêt à parcourir par la route les 1300 kilomètres qui le séparent de Misano, mais il n'assistera finalement pas à ces essais.

C'est donc Bradley Smith qui sera chargé de mener ce test au guidon de la RS-GP. L'autre pilote d'essai Aprilia, Lorenzo Savadori, sera lui aussi à Misano mercredi et jeudi matin, mais il devrait piloter une Aprilia RSV4.

Par la suite, Aprilia aura l'opportunité de terminer les essais de son nouveau moteur lors d'une dernière séance, cette fois un test collectif organisé par Ducati et auquel participeront les deux marques italiennes ainsi que KTM. Il aura également lieu à Misano, les 23 et 24 juin, et cette fois Aleix Espargaró devrait être en mesure d'y participer afin de donner le feu vert définitif à la moto qu'il pilotera cette saison.

Après cette séance, il restera à Aprilia quatre jours pour finaliser son travail à l'usine et remettre au directeur technique du championnat un échantillon du moteur qui sera scellé. KTM, qui dispose de cette même liberté, a fait savoir pour sa part qu'aucun changement ne serait apporté à son moteur.

