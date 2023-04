Pecco Bagnaia en délicatesse et sans solution sur la Ducati

Toujours dans le coup depuis le début de la saison, Pecco Bagnaia a vécu une journée difficile à Jerez. Son neuvième chrono dans la matinée et le huitième dans l'après-midi n'ont pas été suffisants pour assurer une place en Q2, puisqu'il a été devancé par les pilotes différents à chaque fois et s'est retrouvé 13e du classement combiné.

Bagnaia devra ainsi disputer la Q1, une première depuis le GP d'Argentine 2022 pour lui. Le pilote Ducati se sent beaucoup moins à l'aise qu'il y a un an à Jerez, où il avait décroché son premier succès de la saison.

"L'an dernier, mes sensations sur cette piste étaient incroyables et aujourd'hui, ce n'était pas autant le cas, surtout dans l'après-midi", a-t-il expliqué. "J'avais du mal à trouver la constance. J'ai un peu de mal avec les sensations sur l'avant, on travaille dessus. On a une idée qui pourrait être une solution mais en tout cas, j'attendais un peu plus de moi, de ma moto aujourd'hui."

"Le pire est qu'on est hors du top 10, de la Q2. On pourra progresser demain matin. Il sera important de comprendre les sensations pour les améliorer. Les deux premiers secteurs sont acceptables mais dans les secteurs 3 et 4, je perds beaucoup de temps."

"Demain, il sera important d'améliorer les sensations parce que l'an dernier, j'étais très performant dans le secteur 3, j'avais un très bon turning, et aujourd'hui pour moi c'était très difficile en entrée de courbe", a précisé le Champion du monde. "Je sentais que ça m'échappait et je sortais large partout. C'était un peu différent de l'an dernier, la moto a un équilibre différent."

"C'est peut-être pour ça qu'il faudra modifier les réglages. On arrive de circuits très grands, avec de longues lignes droites, et celui-ci est un peu différent. La nouvelle moto a un équilibre différent et il faut trouver une solution."

Pecco Bagnaia

Bagnaia n'a pas pu faire de gros changements sur sa moto pendant la deuxième séance, et n'a ainsi pas pu progresser. Avec une courte séance de 30 minutes avant les qualifications samedi, il sait que le temps manque pour corriger le tir mais fait néanmoins confiance à Ducati pour l'aider à trouver la bonne direction.

"Je ne suis pas très inquiet parce que je suis certain que mon équipe va faire un travail incroyable pour m'aider, et son maximum pour progresser et adapter la moto. Avec le genre de travail que l'on a fait aujourd'hui, on n'a pas trop eu le temps de s'adapter sur la moto. J'espère que demain, on va repartir avec la même moto et que je vais progresser."

"Mais on n'a pas beaucoup de temps donc il faut faire quelques changements pour avoir de meilleures sensations dès le début, puis construire sur ça. Actuellement, avec mon style de pilotage les sensations sur l'avant sont très importantes et il faut trouver une solution pour ça."

De gros adversaires pour la Q1

Bagnaia se prépare déjà une Q1 très stratégique. Il sera confronté à plusieurs pilotes de premier plan, comme le leader du championnat Marco Bezzecchi et les deux pilotes qui l'ont précédé au palmarès, Fabio Quartararo et Joan Mir. L'Italien veut déjà éviter de leur donner une roue et songe aussi à ne pas trop entamer son quota de pneus tendres.

"Il sera important de ne pas être suivi parce que de nombreux pilotes sont performants. Mais en tout cas, il faudra déjà faire un bon chrono dans le premier relais, pour avoir deux pneus [neufs] pour [la Q2]. Sur cette piste, il est très important de partir devant pour la course sprint."

"En tout cas, il semble que la course sprint ne se disputera pas avec le pneu tendre à l'arrière, mais on en saura plus demain. À ce stade, il est plus important de partir devant que d'avoir un pneu tendre pour la course."