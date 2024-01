Bezzecchi ne veut pas se fixer d'objectif avant les tests

Pour sa troisième année en MotoGP, Marco Bezzecchi n'a aucune intention de stagner. Lui qui était troisième du championnat l'an dernier, il peut en toute logique viser l'une des deux premières places, voire se fixer pour objectif de rester impliqué plus longuement encore dans la lutte pour le titre. Néanmoins, le jeune homme ne souhaite pas se fixer un objectif à l'aveugle, et préfère attendre d'avoir bien évalué les moyens dont il disposera avant de se risquer à verbaliser ses attentes personnelles.

"Je pense qu'il est un peu tôt pour fixer un objectif", explique le pilote VR46. "Évidemment, l'année dernière a été fantastique mais chaque année est différente. Cette année, il y a des changements sur la grille et on n'a même pas encore fait le premier test, alors j'aimerais attendre avant de me fixer un objectif."

"Bien sûr, après l'année dernière, je veux refaire de bonnes courses, voire mieux, mais pour le moment j'essaye de garder mon calme, de me concentrer sur les essais et d'apprendre la moto, de me sentir à l'aise avec elle. Je penserai à un objectif à me fixer après la Malaisie", précise Bezzecchi, tourné vers le test qui lancera la pré-saison dans deux semaines et qu'il estime déjà être un bon marqueur des forces en présence. "À mon avis, les tests sont toujours à prendre avec des pincettes, mais l'important pour nous est de nous concentrer sur notre travail et de comprendre comment on est. Après, on verra au Qatar."

S'il se refuse à mentionner un résultat à atteindre, Marco Bezzecchi sait en revanche ce qu'il souhaite réaliser à titre personnel. Lui qui dit avoir "énormément appris, tant d'un point de vue personnel, que sportif", il compte capitaliser sur cette expérience engrangée en 2023.

"J'ai beaucoup progressé dans ma manière de travailler au stand et la façon de faire équipe, d'essayer d'être un peu celui qui fait pencher la balance à l'intérieur du box quand on se trouve dans des situations difficiles, celui qui entraîne les autres lorsque les choses ne se passent pas forcément bien. Et puis, bien entendu, j'ai réussi à m'améliorer un peu en termes de pilotage."

"J'ai un peu plus d'expérience que l'année dernière. J'essaye chaque année de progresser, d'apprendre, alors je vais faire de mon mieux pour être compétitif au début de la saison, mais je veux attendre le test de pré-saison en Malaisie pour vraiment comprendre comment je me sens sur la moto", insiste le vainqueur de trois Grands Prix MotoGP.

Photo de: Media VR46 Marco Bezzecchi dispute sa troisième saison en MotoGP.

"L'année dernière a été particulière, je crois. La première avec les sprints, mais avec aussi un nouveau programme et tout qui était différent. Je veux donc essayer de travailler de la meilleure façon possible et dans le moins de temps possible. C'était le principal, mais j'ai également amélioré mon style de pilotage, la gestion des pneus, j'ai beaucoup progressé dans les freinages."

"Je suis très content de ces progrès, mais comme toujours dans le sport et en MotoGP, on ne s'arrête jamais de s'améliorer alors je ne peux pas rester assis sur ma chaise, il faut que je continue à travailler", ajoute Bezzecchi, qui s'attend déjà à devoir affronter, au minimum, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Enea Bastianini et un certain Marc Márquez.

Le nouveau système de concessions, qui va créer d'importantes différences de conditions entre Ducati, qui sera limité à certains égards, et le reste des constructeurs, notamment les marques japonaises qui seront notablement favorisées, sera à n'en pas douter un des éléments qui compteront cette année. Mais Marco Bezzecchi ne veut pas se laisser déconcentrer.



"Sur les performances de mon équipe, je ne pense pas", souligne l'Italien lorsqu'on lui demande si ces concessions vont avoir un impact sur le championnat et sur VR46. "Pour Honda et Yamaha, oui, clairement, parce qu'ils vont pouvoir faire plus d'essais sur leur moto et ce sera sûrement un avantage pour eux. Mais je veux penser à moi, à mon équipe, et Ducati travaille très bien alors ça ne me fait pas peur."

Avec Lorenza D'Adderio