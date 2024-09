Bezzecchi veut rebondir après la déception du sprint

Marco Bezzecchi a vécu une journée aigre-douce samedi, à Misano. Elle avait pourtant commencé de la meilleure des façons, avec la présentation d'un casque spécial très apprécié et un départ en première ligne peut-être même inattendu. Malheureusement, l'issue de la course sprint n'a pas été à la hauteur des réjouissances du début de week-end avec sa sortie de piste dans le virage 2, après une chute survenue consécutivement à un départ lui ayant immédiatement coûté plusieurs positions.

"Le départ n'était pas mauvais, mais ce n'était pas le meilleur non plus. Malheureusement, comme j'étais un peu fermé, l'ajusteur d'assiette avant ne s'est pas débloqué. Binder m'a doublé sur la droite et m'a pris au dépourvu. Quand j'ai freiné, il est venu un peu sur moi et j'ai dû relâcher un peu le frein pour me décaler un peu plus sur la gauche", expliquait Bezzecchi, dépité, lors de sa rencontre avec les journalistes, regrettant la mauvaise activation du dispositif de départ.

"Dans tout le premier secteur, j'ai perdu du terrain et je me suis fait dépasser de tous les côtés, ce qui a tout de suite compliqué les choses. La chute s'est produite parce que j'ai touché la ligne blanche un peu à l'intérieur, donc une petite erreur a eu de grandes conséquences", a-t-il ajouté.

En dépit du fait d'avoir désormais bien entamé la deuxième moitié de la saison, le pilote VR46 n'a toujours pas trouvé la clé pour exploiter le nouveau pneu arrière, qui finit toujours par pousser sur l'avant de sa Desmosedici GP23. Cependant, il estime avoir fait un pas en avant important sur son circuit maison, du moins en qualifications.

"Il y a eu de bonnes améliorations dans la matinée [de samedi] avec le nouveau pneu. Mais quand j'ai le pneu neuf et le réservoir plein, j'ai encore un peu de mal : je me bats constamment avec le risque de chuter dans tous les virages et ce n'est pas facile. Quoi qu'il en soit, je suis optimiste pour [dimanche], car je serai toujours troisième sur la grille. Je vais essayer de prendre un meilleur départ, de m'assurer une meilleure position au départ et ensuite nous verrons ce que nous pourrons faire."

Ce week-end, son mentor Valentino Rossi est également présent dans le box, mais la clé de ce petit pas ne réside pas uniquement dans les conseils du Docteur : "C'est un mix. Valentino me donne toujours de bons conseils et lors de l'attaque chronométrée, nous avons réussi à trouver une amélioration, mais je ne me sens toujours pas bien avec les nouveaux pneus. En qualifications, j'arrive toujours à en tirer quelque chose à la fin, mais en sprint, les seuls tours que j'ai faits étaient vraiment difficiles. C'était une lutte pour survivre, mais ça va ."

Malgré les problèmes au départ, Bezzecchi a pu se battre avec Marc Márquez au début, même si c'était la huitième place qui était en jeu : "Il m'a juste dépassé, mais ensuite il n'y a pas eu beaucoup de bagarre parce qu'après trois virages, j'ai chuté."

L'Italien doit maintenant réaliser une performance en course longue, cet après-midi, pour nourrir la grande satisfaction des pilotes VR46 Riders Academy, contrariée hier en sprint par un Jorge Martín redoutable, venu à bout de ses amis du Ranch, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. "Je suis très content de la première ligne. Même s'il ne s'agit que d'une qualification, mais il faut s'en réjouir. Et c'est bien de le faire ici, à Misano, avec deux autres pilotes de l'Academy ! Mais je suis vraiment désolé pour le sprint, parce que j'espérais faire quelque chose de plus."

Bezzecchi occupe la douzième place du championnat, avec 82 points, derrière Morbidelli, qui redonne des couleurs à sa saison depuis quelques courses.