Binder a dû être opéré à cause d'une "main complètement morte"

Brad Binder porte de gros bandages sur l'avant-bras droit à Brno. Le Sud-Africain a subi une petite intervention chirurgicale en début de semaine, pour remédier à une perte de sensations au niveau de la main.

"C'était engourdi", a expliqué Binder. "J'avais un problème avec ma main qui restait engourdie. Ils s'en sont occupés pour moi cette semaine. Une réparation rapide !"

"Ce n'était pas un arm-pump, j'avais une main complètement morte", a-t-il précisé. "Ma main s'engourdissait quand je dormais, je devais la secouer en me réveillant. En pilotant, je perdais des sensations dans la main droite, donc sur l'accélérateur et le frein. Ce n'est pas très fun ! Il était temps que je m'en occupe."

L'opération a eu les effets attendus et après le sprint, Binder a exprimé sa satisfaction : "C'est vraiment bien en fait. Ça a un peu gonflé mais sinon, ça va."

"C'est incroyable", a ajouté le pilote KTM. "J'ai pu sentir mon frein et l'accélérateur toute la course, donc c'est positif."

Un point inespéré dans le sprint

Brad Binder a pris son premier dans un sprint depuis Jerez samedi, en retrouvant de bonnes sensations sur la KTM. Sa journée avait pourtant assez mal débuté, avec des qualifications en dessous de ses attentes, mais il a pu éviter tous les problèmes durant le sprint, et remonter jusqu'à la neuvième position.

"Une meilleure deuxième partie de samedi que la première. En qualifications, j'ai touché le vert dans mon premier tour rapide, [le chrono] a été annulé et dans mon deuxième tour, j'ai perdu l'avant dans les deux tours. Je me suis qualifié 20e, je suis parti 19e avec le forfait d'Álex [Márquez] et j'ai fini neuvième du sprint."

"Je suis un peu remonté mais j'ai été aidé par les chutes autour de moi. Je suppose que c'était mieux que la matinée, donc si on peut faire un pas de plus dans cette direction, ce sera mieux."

Brad Binder est à la peine depuis le début du week-end à Brno. Photo de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Binder a évité la chute mais s'est fait une belle frayeur pendant le sprint : "J'essayais de suivre Enea [Bastianini]. J'ai perdu l'avant dans le dernier virage, la moto m'a traîné sur le coude sur une bonne cinquantaine de mètres, puis je me suis redressé. Du coup, j'ai perdu une place, mais pour être honnête, j'aurais probablement dû finir dans les graviers. Bref, on a du boulot."

Les espoirs de Binder pour la course restent minces. "Je crois que celui qui conduit la voiture [pour la parade des pilotes] a un meilleur rythme que moi mais sinon, tout va bien", a plaisanté celui qui a décroché son premier succès en MotoGP sur ce circuit il y a six ans.