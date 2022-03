Darryn Binder contient son agressivité mais n'a "rien à prouver"

Charger le lecteur audio

En seulement deux départs, Darryn Binder semble avoir effacé les principaux doutes sur son niveau de performance. Sa titularisation dans le team RNF pour la saison 2021 a fait lever plus d'un sourcil au mois d'octobre, car au-delà du gigantesque saut que peut représenter un passage direct du Moto3 au MotoGP, ce qu'aucun pilote n'avait fait depuis Jack Miller, ses résultats ne plaidaient pas véritablement en sa faveur.

En sept saisons en Moto3, Binder n'a décroché qu'une seule victoire et à conclu sa dernière année dans la catégorie à la septième place du championnat, son meilleur résultat. Au cours de ses premiers tests sur la Yamaha M1, il est souvent resté à distance des autres pilotes, rookies compris. Mais dès le GP du Qatar, Binder a étonné. Le pilote RNF a un temps été le meilleur débutant du classement et il a finalement vu l'arrivée au 16e rang, dans la roue de Remy Gardner. Deux semaines plus tard, il a encore plus impressionné à Mandalika, sur une piste détrempée, avec une dixième place conquise au cœur d'un groupe en pleine lutte.

Régulièrement critiqué pour des manœuvres agressives en Moto3, le Sud-Africain a encore agacé plusieurs pilotes dans ses deux premières courses en MotoGP, Gardner évoquant un manque de "respect" au Qatar et Enea Bastianini lui ayant reproché un contact en Indonésie. Darryn Binder a tout fait pour éviter des erreurs susceptibles d'entacher sa réputation, mais assure ne pas chercher particulièrement à faire taire les critiques en adoucissant son pilotage.

"Je me disais qu'en doublant [les pilotes expérimentés à Mandalika], ce n'était pas le moment de faire une erreur. J'essayais de doubler beaucoup de grands noms et je me disais que je si je faisais une erreur, je serais encore descendu", a déclaré le Sud-Africain. "Je l'avais vraiment à l'esprit, mais en même temps j'avais l'impression que tout le monde se battait vraiment. Au final, c'est une course, on essaie de faire de son mieux donc je suis aussi agressif que possible."

Darryn Binder

"Ça ne sera pas toujours aussi facile de me battre pour de bons résultats. Évidemment, j'essayais de faire mon mieux, j'aurais adoré finir huitième mais la dixième place, c'est mieux que rien. Je suis content de la façon dont ça s'est passé. Sincèrement, je n'avais rien à prouver à personne. On m'a donné cette opportunité et j'essaie de la saisir autant que possible. Je fais de mon mieux à chaque séance. J'ai un peu de mal dans certaines séances, mais j'ai toujours été meilleur en course que pendant les essais, donc le jour de la course, je fais toujours de mon mieux quelles que soient les conditions."

Éviter de retomber dans ses travers

Darryn Binder a tenté de construire sa course avec minutie en Indonésie. D'abord surpris par l'adhérence que les pneus lui offraient sur un circuit pourtant détrempé, il a haussé son rythme progressivement tout en évitant de dépasser la limite, erreur qu'il reconnaît avoir commise à plusieurs reprises en Moto3, à une époque où il cherchait à tout prix à se démarquer du lot.

"Pendant la course, surtout au début, en étant de plus en plus rapide, je devais m'adapter. Je ne devais pas freiner trop fort, ou trop tard, ou accélérer trop fort et tomber. Petit à petit, tour après tour, j'ai commencé à comprendre et en même temps, je me disais 'tu es pas mal', je voyais que je revenais sur les autres. Je voulais continuer à bien faire, je voulais me calmer et éviter une chute, donc j'ai continué à pousser. Une fois en tête de ce groupe, en fin de course, j'ai dû ralentir un peu parce que je sentais vraiment que je n'avais plus autant d'adhérence qu'au début. Quand on a commencé à se battre, je me suis dit 'ne fais pas d'erreur, tu as fait un bon travail jusque-là donc fais au mieux en finissant'."

"Je suis connu pour avoir percuté d'autres pilotes par le passé, mais j'ai la sensation de ne pas avoir atteint 80% de ce dont cette moto est capable donc je continue à faire des erreurs, j'essaie de trouver des solutions. En Moto3, je sens que j'ai parfois surpiloté parce que j'en voulais trop et que j'en demandais trop à ce que j'avais. C'est derrière moi maintenant, je me concentre pour apprendre. [...] À la prochaine course, je vais devoir repartir plus calmement. Ça ne sera pas aussi fun tous les week-ends tant que je n'aurai pas tout sous contrôle."