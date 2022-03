"Une découverte complète" pour les rookies Tech3 sous la pluie

Charger le lecteur audio

Arrivés cette année en MotoGP, Raúl Fernández et Remy Gardner se sont retrouvés au même niveau que le reste du plateau à Mandalika, un circuit qu'aucun autre pilote ne connaissait auparavant. Les deux rookies de chez Tech3 avaient bénéficié du test de pré-saison, comme les autres, et possédaient donc autant de données pour réaliser leurs essais. Avec l'arrivée de la pluie le dimanche, il leur a cependant fallu affronter leur toute première course sous la pluie, un désavantage sur le papier face à leurs concurrents aguerris.

Dans le cas de Fernández, il s'agissait même d’une première depuis qu'il est en Championnat du monde, puisqu'aucune course ne s'est déroulée sous la pluie lorsqu'il roulait en Moto3 et en Moto2 ! Parti 21e, l'Espagnol est toutefois parvenu à prendre un bon départ en gagnant quatre places, pour finalement passer la ligne d’arrivée en 17e position 20 tours plus tard.

"Ça a été difficile, je n'avais pas fait de course sur le mouillé depuis très longtemps. Je l'avais fait en essais, mais la pression de sentir les conditions sur le mouillé a été compliquée", a-t-il expliqué. "Je viens du Moto2 où, sur piste mouillée, le pneu avant est très critique alors il m'a fallu plusieurs tours pour comprendre les pneus."

"À la mi-course j'ai commencé à être rapide et à rouler dans les chronos d'Enea [Bastianini], qui était dans le groupe [devant moi], mais je n'ai pas pu le rattraper. Si je fais le bilan du week-end, ça a été positif. Je suis content du travail réalisé mais pas de ma position, car je ne peux pas être content d'une 17e place."

"Il en veut évidemment plus et plus vite mais c'était une bonne journée d'apprentissage", a réagi Hervé Poncharal, le patron de l'équipe Tech3. "Nous n'avions jamais roulé avec autant d'eau en piste, donc ça a été une découverte complète pour nos deux rookies."

"Raul a réalisé un départ incroyable, mais il nous a dit avoir été un peu timide sur le freinage au début car il n'avait que son expérience du Moto2 en conditions pluie. Il a amélioré son rythme tout au long de la course, il n'a commis aucune erreur, il a beaucoup appris et il a raté les points de peu. Nous savons que ça va bientôt arriver. […] Je souhaite le remercier pour son travail acharné et son attitude."

Un problème de casque "vraiment dommage" pour Gardner

Remy Gardner

Réputé à l'aise sur le mouillé, Remy Gardner a rencontré des difficultés avec son casque, comme plusieurs autres pilotes, et n'a pas été en mesure de remonter depuis sa 22e position sur la grille. "Ce n'est jamais l'idéal de faire une course quand vous n'avez jamais expérimenté [les conditions] mouillées auparavant", a-t-il commenté. "Pour être honnête, je m'attendais à plus de la course. J'ai eu des problèmes de visibilité avec la pluie et ça ne s'est pas beaucoup amélioré puisque j'étais derrière les autres."

Un souci "difficile à accepter" pour Poncharal, qui s'attendait à une remontée de l'Australien : "Je suis légèrement déçu par le résultat de Remy parce qu'il est normalement très fort en conditions de pluie, donc je n'ai pas bien compris lorsque je l'ai vu perdre le contact avec le groupe de Raúl. Lorsqu'il est revenu au box, il n'était pas content de son casque, qui était plein d'eau et qui a considérablement réduit sa visibilité. À ce niveau, quand on sait l'investissement qui est mis dans une course, c'est vraiment dommage de passer à côté d'un bon résultat potentiel à cause d'un problème de casque comme celui que nous avons eu."

Le #87 a terminé dernier de ce Grand Prix d'Indonésie mais, sans ce problème de casque, il avait les armes pour se battre "pour les points" aux yeux du Français. Gardner peut en effet tirer des éléments constructifs de sa première expérience sous la pluie en MotoGP : "J'ai au moins pris beaucoup d'expérience et je suis parvenu à faire les 20 tours. J'ai été en mesure d'apprendre beaucoup de choses sur les pneus, car ils sont très différents de ceux de Moto2. Je me suis retrouvé seul dans les derniers tours, je recevais donc moins d'eau sur ma visière et j'ai pu commencer à améliorer mes secteurs et mes chronos. J'essaye de rester positif et de passer à la prochaine course."

Si les deux rookies ont conclu la course dans le bas du classement, l'optimisme reste de mise après la victoire de Miguel Oliveira dans l’équipe KTM officielle et le podium de son coéquipier Brad Binder lors du GP du Qatar. "Je pense que KTM vit sa meilleure période", a déclaré Fernández. "Je n'ai pas été surpris car après autant de travail les résultats arrivent, c'était une question de temps."

"Je fais de mon mieux, je me donne à 100% sur la moto. Les résultats vont finir par arriver. Pour le moment je suis en phase d'adaptation à une moto très différente de celle que je pilotais l'an dernier, tout est un peu différent, l'équipe l'est aussi. Il faut comprendre, s'adapter et avancer, ce n'est qu'une question de temps."