Ducati annonce la date de sa présentation

Le calendrier des présentations officielles se complète peu à peu, et c'est aujourd'hui au tour de l'équipe officielle Ducati de dévoiler la date de son événement. Le constructeur italien proposera ce lancement en ligne, le 28 janvier à 16h.

En l'état actuel de l'agenda, il s'agit de la troisième équipe dont on découvrira la nouvelle machine et la livrée 2022, après la Ducati du team Gresini, dévoilée samedi, et la Yamaha du team RNF, dont la présentation est prévue en début de semaine prochaine. La marque de Borgo Panigale lancera ainsi officiellement sa saison juste avant d'embarquer pour la Malaisie, où les premiers essais de l'année se dérouleront du 31 janvier au 2 février (shakedown) et les 5 et 6 février (test collectif officiel).

Vainqueur du championnat constructeurs ces deux dernières années, ainsi que du titre par équipes en 2021, Ducati fait figure de favori en vue de la campagne à venir, porté par l'élan d'une fin de saison particulièrement impressionnante. Pecco Bagnaia a ainsi remporté quatre des six dernières courses et la marque a réussi à réaliser des triplés historiques en qualifications, et surtout sur le podium du dernier Grand Prix, à Valence.

Pour cette nouvelle campagne qui s'annonce, Bagnaia fera toujours équipe avec Jack Miller, son acolyte dans l'équipe officielle dès 2021 et précédemment déjà chez Pramac. Tous deux en fin de contrat en 2022, ils seront observés de près dès l'entame du championnat, leurs places étant très convoitées par les jeunes pilotes d'un groupe Ducati très fourni. L'Australien, en particulier, sur qui Ducati misait le plus en 2021, devra démontrer qu'il parvient à allier performance et régularité pour faire jeu égal avec son voisin de stand.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Images Gresini Racing MotoGP 15 janvier, 11h Faenza Photos WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Ducati Lenovo Team 28 janvier, 16h En ligne Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Repsol Honda Team 8 février En ligne Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?

