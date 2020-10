Pas de fractures pour Fabio Quartararo, mais des douleurs à la hanche

Fabio Quartararo a lourdement chuté pendant les Essais Libres 3 du Grand Prix d'Aragón, samedi matin au MotorLand. Piégé en passant sur le vibreur entre les virages 13 et 14, le pilote Petronas a été désarçonné par sa Yamaha sans pouvoir éviter la chute et il est violemment retombé au sol en prenant un choc sur le côté gauche du corps. Rapidement pris en charge par les équipes de bord de piste, il a été évacué sur civière.

Hier matin, déjà, le pilote français avait pris un coup à la hanche droite en tombant au virage 8. Il voit à présent de nouvelles contusions s'ajouter à ses douleurs précédentes, cependant les premiers examens pratiqués ont heureusement exclu toute fracture.

"Il a subi une lourde chute. Au centre médical, nous avons fait des radios et elles sont ressorties normales", explique le Dr Ángel Charte au micro de DAZN. "La contusion est importante. Hier il est tombé sur la hanche droite et cette fois sur la gauche. Il a un gros hématome et il faudra voir quelle sera son évolution."

Si les premiers examens passés au centre médical sont rassurants, Fabio Quartararo en est sorti en s'aidant d'une béquille et il a rapidement rejoint la Clinica Mobile afin d'y recevoir des soins. Pour le médecin du championnat, il sera important de suivre l'évolution de ses douleurs afin d'évaluer sa capacité à poursuivre le week-end normalement.

"Je n'exclus pas d'autres examens en fonction de la manière dont cela évolue. En principe, le diagnostic semble clair. Nous allons appliquer de la glace et [lui donner] des anti-inflammatoires. […] Il n'y a pas de fracture et nous allons traiter les tissus mous et l'ecchymose", explique le Dr Charte. "Nous allons suivre attentivement l'évolution. Il n'est pas obligé de participer aux EL4, nous verrons cela minute par minute."

Avec le changement de programme décidé hier soir, les Essais Libres 4 MotoGP doivent débuter à 14h10 et la Q2, pour laquelle Quartararo est directement qualifié, à 15h15.

Avec Germán Garcia Casanova