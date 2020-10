Affaire Iannone : Aprilia s'agace du temps nécessaire au TAS

Andrea Iannone a été entendu par le Tribunal arbitral du sport jeudi, dans le conflit qui l'oppose depuis dix mois à la Fédération internationale de motocyclisme, qui l'a condamné à 18 mois de suspension, et à l'Agence mondiale antidopage, qui requiert d'alourdir sa peine pour la porter à quatre ans. Après l'audience de cet ultime recours permis au pilote, le TAS a annoncé que le verdict sera rendu d'ici la mi-novembre.

Aprilia, qui a apporté de nombreuses données scientifiques afin d'appuyer son pilote, s'étonne du temps nécessaire au TAS pour se décider, espérant toujours un retour de Iannone dès cette saison.

"En fait, l'audience [de jeudi] a été assez longue, presque 12 heures", a expliqué Massimo Rivola, le patron d'Aprilia Racing, au site officiel du MotoGP. "J'étais aux côtés d'Andrea. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé durant ces 12 heures, je peux juste dire que l'AMA a eu une attitude très agressive, mais c'est leur travail."

"Ce qui est peut-être, non pas frustrant, mais ennuyeux, c'est que nous avons présenté des cas qui ont été décidés par le TAS sans toutes les explications et démonstrations scientifiques que nous avons pour notre part présentées pour celui de Iannone. Encore une fois, l'AMA ne les a pas du tout acceptées, c'est leur rôle, mais heureusement ce travail revient aux juges."

Massimo Rivola estime que les cas similaires à celui d'Andrea Iannone sont "nombreux" et il déplore que les instances qui luttent contre le dopage ne soient pas assez contrôlées, prévenant qu'une contamination par voie alimentaire peut toucher n'importe quel pilote. "C'est une chose qui peut arriver à tout le monde sur la grille. Nous voulons nous battre contre le dopage, nous sommes les premiers à combattre le dopage, mais j'ai l'impression que ceux qui contrôlent ça ne sont contrôlés par personne, donc ils font ce qu'ils veulent. La façon de faire n'est tout simplement pas correcte."

Aprilia ne peut toujours pas confirmer son second pilote

La décision du TAS ne concerne pas qu'Andrea Iannone puisque si la suspension de l'Italien est confirmée, voire alourdie, Aprilia devra lui trouver un remplaçant aux côtés d'Aleix Espargaró, déjà officialisé pour 2021. Bradley Smith, pilote d'essais promu titulaire en raison de l'absence de Iannone, a peu de chances de conserver le guidon en 2021.

Cal Crutchlow a fait acte de candidature et dispose d'un pré-contrat que le constructeur peut ou non confirmer. Andrea Dovizioso est également une option étudiée par la marque, bien que le pilote italien ait très probablement d'autres projets, ayant déjà fait savoir qu'il ne resterait pas en course s'il ne peut se battre aux avant-postes.

"Cela porte atteinte à Aprilia d'attendre encore un mois", déplore Rivola. "Passer autant de temps sur l'affaire, en sachant que huit scientifiques sont en faveur de Iannone [et] qu'ils ont décidé de défendre Andrea seulement après avoir analysé les documents et les données... L'un d'entre eux, le professeur Pascal Kintz, combat le dopage depuis 35 ans. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Il n'a rien à prouver."

"Même si, en un sens, nous perdons du temps, je suis content de notre décision. Nous allons encore attendre un mois. Je suis content et reconnaissant envers le groupe Piaggio et nos partenaires, qui restent à nos côtés. C'est une bataille très dure, mais nous sommes sûrs à 100%. Aucune de nos démonstrations scientifiques n'a vraiment été véritablement contestée par l'AMA, parce que nous avons raison ! Je ne vois pas pourquoi [le TAS] ajouterait quatre ans et je suis confiant pour que le jugement soit rendu de la manière appropriée."

Avec Léna Buffa