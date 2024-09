Sans "rien à perdre", Quartararo était prêt à rester sous la pluie

Après une neuvième place satisfaisante lors du Sprint qui faisait suite à une dixième position sur la grille de départ grâce à un passage direct en Q2, Fabio Quartararo a conclu son week-end la plus belle des façons en ralliant l'arrivée du Grand Prix de Saint Marin au septième rang, dimanche après-midi.

Dix points au total dans la besace, donc, pour faire porter son total personnel à 61 points, qui font de ce week-end la meilleure moisson de la saison du Français avec la manche du Portugal, en début d'année. Avec ses 61 points au général, Quartararo se rapproche de la treizième place de Miguel Oliveira, qui représente sans doute le plafond de verre du pilote Yamaha tant le gouffre qui le sépare de Franco Morbidelli, 12e avec 90 points, est important.

"Ça a été une course assez délicate, surtout quand il a commencé à pleuvoir. On sait que quand il commence à pleuvoir, pour notre moto, c'est un point faible, mais voilà, j'avais un coup à jouer pour vraiment remonter et faire quelques dépassements. Clairement, il nous manque du moteur, il nous manque du grip. Ça va, je pense qu'on a fait une belle course mais il faut trouver une solution surtout sur le grip, où l'on est en difficultés", a déclaré Quartararo au micro de Canal+ après l'arrivée.

Poursuivant sur ce qui lui manque, le pilote d'usine Yamaha fait remarquer qu'un bon point de repère peut être Alex Márquez.

"C'était une belle course, fun. C'est bien de voir quelques personnes qui se battent devant quelques fois au cours de cette année comme Álex Márquez. Je veux dire qu'Álex s'est battu pour le podium la semaine dernière. Nous sommes venus d'Aragon, nous nous sommes battus, nous avons fini très, très près de lui. Donc maintenant je pense que, vous savez, la course était bien, mais nous savons ce qui manque, malheureusement, nous ne l'avons pas encore."

Motivé par le fait d'avoir vu des pilotes plus habitués à se trouver dans la première partie du peloton que vers sa queue, Quartararo n'en reste pas moins concentré sur ce qui reste à faire avec la Yamaha pour atteindre les positions de tête.

"C'est mieux, parce que je pense que comme je l'ai dit, vous vous battez pour être en tête", explique-t-il, lorsqu'il lui est demandé s'il n'est pas frustrant de pouvoir constater d'encore plus près ce qui différencie du package de celui de ses rivaux mieux lotis.

"Je pense que c'est très, très intéressant de voir ce que font leurs motos. Voir ce qui manque, faire des commentaires exacts à l'équipe. C'est donc encore une fois positif, mais les conditions sont difficiles."

Lire aussi: MotoGP Bagnaia savait que Martín faisait une erreur en changeant de moto

Quartararo n'a pas vraiment eu à penser à un changement de moto pour prendre la moto ajustée pour la pluie lorsque l'averse s'est abattue sur le tracé de Misano. Selon ses propres mots, le Français n'avait "rien à perdre" à tenter de rester en piste en slicks et tenter le flag-to-flag.

"Vous savez, dans les premiers, je pense que le groupe pilote assez vite. Je pense qu'un tour de plus sous la pluie... J'ai pu voir que si vous roulez un peu avec un angle d'inclinaison, le châssis tournait complètement. Je pense donc qu'un tour de plus aurait été le bon moment pour changer de pneu."

"Pour moi, je n'avais rien à perdre. Je veux dire que si je mets le 'pluie', je sais que je finirai derrière. Je me suis donc dit que j'avais quelque chose à jouer. Et même si certaines personnes allaient vers le box, j'étais prêt à rester", explique-t-il.

"J'avais regardé le radar [avant la course], et il était clair qu'il y aurait un peu plus de pluie. Nous en avons parlé [avec l'équipe]. Mais vous savez, je pense que deux, trois tours de plus comme cela, ç'aurait été facile de chuter. Donc, vous devez jouer dans certaines limites. Et je pense que c'était le moment de le faire comme ça."