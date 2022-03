Honda salue la course "intelligente" de Marc Márquez

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix du Qatar a permis de lever les doutes qui pesaient sur la forme physique de Marc Márquez et sa capacité à se relancer dans un championnat qu'il pourra mener normalement. Bien qu'il ait été devancé par son coéquipier, qui s'est longuement battu pour la victoire, la performance de l'Espagnol a été un soulagement pour la direction de Honda, qui semble enfin retrouver son pilote.

Citant les différentes raisons qui ont fait de ce Grand Prix "un très bon départ", Alberto Puig ne s'y trompe pas en mentionnant avant toute chose ce qu'il a vu de la part du #93. "Il y a quelques mois, nous ne savions pas si Marc Márquez aurait été ne serait-ce qu'en mesure de s'aligner ici, au Qatar", a rappelé le team manager Repsol Honda, en faisant référence au problème de nerf oculaire subi par le sextuple Champion du monde MotoGP fin octobre et qui l'a mis au repos pendant trois mois.

Sa diplopie lui a fait manquer la fin de saison 2021, alors qu'il avait déjà été absent des deux premiers Grands Prix du championnat à cause du bras qu'il continuait à soigner depuis son accident de juillet 2020. Mais après avoir reçu le feu vert des médecins pour reprendre le guidon en février, Márquez s'est vite rassuré sur sa capacité à piloter sa MotoGP et il a pu reprendre un programme normal, c'est-à-dire participer aux essais de pré-saison puis se rendre au Qatar pour le coup d'envoi du championnat.

Au guidon d'une nouvelle RC213V dont il lui faut encore comprendre tous les secrets de pilotage, l'Espagnol s'est qualifié en première ligne, mais il a payé en course le prix de son choix de pneus tendres, ce qui l'a repoussé à la cinquième place. "Je pense que le choix de pneus de Marc était le bon", souligne cependant Alberto Puig. "Malheureusement, il a manqué un peu de grip à l'avant et il a pris la décision d'arrêter de pousser afin d'éviter de prendre des risques supplémentaires."

"Franchement, il a mené une course intelligente. Il sait ce qu'il faut faire et il savait que, dans cette situation, marquer les points de la cinquième place était la meilleure décision à prendre. Bien sûr, s'il avait eu des sensations différentes avec la moto, il aurait attaqué plus fort ; c'est son caractère. Mais ce qu'il a réalisé [dimanche] est bon pour nous. Il est là, avec nous, avec de bonnes sensations dans l'ensemble et il se prépare pour la prochaine course. C'est la plus longue saison de l'Histoire du MotoGP, [il y aura] 21 courses."