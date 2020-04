Iannone pointe un code antidopage inadapté au MotoGP

Andrea Iannone le sait, s'il arrive à se sortir de l'affaire de dopage dans laquelle il a plongé en décembre dernier, une épée de Damoclès continuera de peser au-dessus de sa tête. "À l'avenir, je devrai faire attention parce que si une chose pareille m'arrive à nouveau, je suis foutu pour toute la vie", admet-il dans les colonnes de Motosprint. Mais le pilote italien est également perplexe quant à la manière dont il a ingéré la substance incriminée retrouvée dans ses analyses, et il pointe du doigt ce qu'est la réalité de la vie des pilotes en comparaison avec le cadre strict fixé par le Code mondial antidopage.

"Il y a une incongruité, à l'heure actuelle, entre le règlement et la vie frénétique que nous, les athlètes, nous menons. On mange un peu partout, dans les aéroports du monde entier : en Thaïlande, en Malaisie, au Japon, en Australie. On a passé cinq semaines en Asie et moi je suis aussi passé par Singapour. La raison pour laquelle cette substance se trouvait dans mes analyses était claire. Dans cette zone, la viande est importée de Chine, où certaines substances sont utilisées."

Depuis sa suspension le 17 décembre, basée sur un contrôle positif réalisé lors du Grand Prix de Malaisie, Iannone s'est défendu en arguant avoir consommé, à son insu, de la viande traitée dans un restaurant où il s'est rendu pendant une longue tournée asiatique. Si la FIM a validé cette explication, il n'en a pas moins été lourdement sanctionné. "J'ai été reconnu innocent, mais positif pour contamination alimentaire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Avoir avec moi un chimiste et lui dire de se rendre deux jours plus tôt dans les endroits où j'avais prévu de manger pour qu'il analyse tous les produits ?" s'interroge-t-il.

Aujourd'hui, Andrea Iannone dispose d'un ultime recours, auprès du Tribunal Arbitral International, pour tenter de lever sa suspension, qui à ce jour court jusqu'en juin 2021. Mais dès qu'il sera sorti d'affaire, il a la ferme intention de faire changer les choses et de pousser pour que le MotoGP réponde à son propre code antidopage, plus réaliste.

"Nous, les pilotes, on ne peut pas avoir les mêmes contraintes que les athlètes des sports olympiques et être comparés à eux : on court chaque dimanche, pas une fois tous les quatre ans. Et chaque fois dans un pays différent. Et on mange tous à des endroits différents, certains à l'hôtel, d'autres au restaurant ou à l'hospitalité. Une fois le travail en piste terminé, chacun fait un peu comme il veut."

"Et puis je veux préciser une autre chose : comment fait-on pour comparer un athlète du décathlon et un pilote moto ? On m'a trouvé des substances contre-productives et dommageables en termes de performances pour le sport que je fais, pas des substances qui les améliorent", pointe le pilote, favorable en ce sens à la mise en place d'une liste plus adaptée aux sports mécaniques, déjà évoquée par Carmelo Ezpeleta.

Pourrait-il mettre en garde les autres pilotes face à un quotidien potentiellement dangereux ? "Même si l'idée me venait, je m'attendrais à recevoir peu de réponses de la part des autres pilotes", souligne Iannone, qui a révélé n'avoir été contacté que par deux pilotes depuis sa suspension. "Mais je peux vous assurer que, quand on retournera courir, je serai le premier à soulever le sujet à la Commission de sécurité et à demander une modification du règlement parce que c'est une question qu'il faut aborder. Et je le dis pour le bien de tous et en pensant aussi aux autres pilotes. Je suis juste désolé d'avoir dû y passer en premier, mais je sais aussi que j'ai toujours un traitement spécial, qui m'est disons 'réservé', dans chaque chose que je fais. Mais ça fait partie du jeu."

