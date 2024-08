EL1 - Jorge Martín en tête, chute sans gravité pour Marc Márquez

Hors-piste, l'annonce du renforcement du soutien officiel exclusif de Ducati à VR46 en lieu et place de Pramac a de quoi donner le sourire à Franco Morbidelli, qui est le plus pressenti pour obtenir le second guidon d'une machine ultra-compétitive aux côtés de Fabio Di Giannantonio qui intéresse cependant aussi fortement Miguel Oliveira.

Sur le tarmac, par 20°C dans l'air et 25°C en piste, la séance d'Essais Libre 1 du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP 2024 est lancée avec Álex Rins de retour après une longue récupération de blessure finalisée pendant la trêve estivale et un contrat de prologation signé avec Yamaha.

Il faut un petit moment pour sa familiariser visuellement avec les MotoGP ce week-end, sur le circuit de Silverstone : en attendant d'être parées de livrées dites historiques dimanche, pour célébrer les 75 ans du championnat, les machines sont fringantes sous le soleil anglais.

Les premiers temps de tête sont à mettre au crédit des deux Aprilia officielles, Maverick Viñales bouclant le tour 0"001 plus vite que son équipier Aleix Espargaró avec son chrono de 2'00'319, sept dixièmes devant tout le monde. Optimiste au sujet des introductions aéro faites ce week-end par le team, l'Espagnol espère franchir un cap ce week-end.

Les temps passent très rapidement sous le cap des deux minutes, toujours avec l'Aprilia en tête, cette fois par le biais d'Espargaró (1'59"769) devant les deux protagonistes pour le titre, Pecco Bagnaia et Jorge Martín. Fait remarquable, ces chronos enregistrés après à peine 10 minutes sont déjà nettement meilleurs que ceux établis l'an dernier en EL1, où la marque de référence avait été le 2'00"295 de Marco Bezzecchi avec la Ducati VR46.

A un quart d'heure de la fin de séance, c'est Jorge Martín qui se place aux commandes avec son 1'59"627. Comme souvent, Pedro Acosta explore les limites de la piste et s'offre un passage par les graviers en manquant le freinage du virage 6, sans gravité. Avec l'aide des commissaires, l'Espagnol parvient à remonter sur sa Tech 3 KTM et reprendre la piste.

Marc Márquez, victime de la seule chute de la séance à deux minutes de la fin de la séance, signe le dixième temps. Côté Français, Fabio Quartararo obtient une bonne neuvième place, tandis que Johann Zarco valide le quinzième chrono. Pour Rémy Gardner, suppléant à Cal Crutchlow avec la wild-card Yamaha, l'acclimatation au rapide tracé de Silverstone sur la MotoGP est difficile, avec un chrono le distançant de plus de trois secondes.

La suite du programme de ce week-end MotoGP en Grande-Bretagne est désormais la séance d'Essais, débutant à 16 heures, qui déterminera le nom des pilotes accédant directement à la Q2, samedi, sans devoir prendre part à la Q1.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 1 MotoGP