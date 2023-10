Les pilotes KTM plus en forme que jamais à Phillip Island

KTM a impressionné ce vendredi à Phillip Island. Les pilotes de l'équipe officielle ont réalisé un doublé pendant les Essais, avec Brad Binder devant Jack Miller, et cette performance a été complétée par la cinquième place de Pol Espargaró sur la machine aux couleurs de GasGas chez Tech3, ainsi qu'une bonne performance générale d'Augusto Fernández.

Déjà auteur d'un bon quatrième temps dans la matinée, Binder est ravi de son entame de week-end. "C'était une très bonne journée", a résumé le Sud-Africain. "Dès le premier relais ce matin, la moto a très bien fonctionné. J'ai immédiatement été très content et quand nous avons pris des neufs neufs cet après-midi, je me suis senti vraiment bien. Je n'ai rien à dire, c'était une bonne journée. Le plus important est que nous sommes en Q2 pour demain, nous verrons notre niveau."

Meilleur représentant de la marque mais seulement dixième à l'arrivée de la course l'an passé, Binder ne s'attendait pas à une telle démonstration de force ce vendredi : "J'étais un peu inquiet en venant ici, sincèrement, parce que c'était vraiment dur l'an dernier, mais dès le premier tour ce matin j'ai réalisé qu'on était à un tout autre niveau par rapport à l'an passé, et la moto fonctionne bien."

La satisfaction est la même pour Miller. "Comme [Brad] l'a dit, une bonne journée", a estimé le pilote local. "On ne peut jamais se plaindre quand on est à Phillip Island dans ce genre de conditions météo, sans avoir à s'inquiéter du vent ou d'un pneu gelé au virage 4, donc je suis plutôt content de cette journée. La moto fonctionne bien, elle s'est améliorée à chaque relais et j'ai pu faire un bon chrono à la fin. Et comme Brad l'a dit, le plus important était d'être en Q2 donc c'est la meilleure façon d'entamer le week-end."

Jack Miller

Pour Miller, plusieurs éléments expliquent la bonne forme des KTM sur le circuit de Phillip Island : "Je pense que l'adhérence que nous avons pu trouver lors des derniers Grands Prix nous aide vraiment ici. Et, comme je l'ai dit toute l'année, la moto est assez agile dans les changements de direction rapides, on peut trouver assez facilement sa trajectoire. Ça fonctionne bien pour le moment donc j'espère que l'on pourra rester sur cette tendance."

Le programme du week-end a été modifié, avec la course principale avancée à samedi et le sprint repoussé au lendemain en raison des craintes pour la météo dimanche. Binder pense que cela "ne changera rien" pour KTM, et Miller est du même avis. "Les points n'ont pas d'importance pour moi, je suis neuvième au championnat", rappelle l'Australien. "Que ce soit demain ou dimanche, je suis sûr que l'on pourra ce battre avec ces gars. J'aime toujours aborder les courses en étant mal préparé parce que je le fais tous les week-ends !"