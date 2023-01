LIVE - Suivez la présentation de l'équipe KTM

Charger le lecteur audio

Les présentations d'équipes MotoGP s'enchaînent cette semaine et c'est cette fois au tour de KTM de dévoiler ses motos pour la saison 2023. Le constructeur autrichien a donné rendez-vous ce jeudi, à 11h, en présence de ses deux pilotes, Brad Binder et Jack Miller.

D'un côté, le Sud-Africain représente la continuité en véritable pilier de la marque, qu'il a rejoint en MotoGP en 2019, après cinq saisons passées à ses côtés en Moto2 et Moto3. D'abord coéquipier de Pol Espargaró, fer de lance du projet, il a ensuite été associé à Miguel Oliveira à compter de 2020 lorsque l'Espagnol a pris la direction de Honda, et ne cesse depuis d'impressionner par sa régularité. Malgré les difficultés rencontrées par la RC16 la saison dernière, il est parvenu à se hisser au sixième rang du championnat, avec seulement trois podiums à son actif mais en se plaçant presque toujours dans le top 10.

Il a ainsi terminé juste derrière Miller, cinquième du classement général et qui a comptabilisé de son côté sept podiums, dont une victoire. À l'inverse de son nouveau coéquipier, l'Australien a plutôt souffert d'irrégularité, qu'il tentera de corriger cette année avec sa nouvelle machine. Un défi de taille mais qu'il a déjà connu en passant de la Honda à la Ducati en 2018 et qui a été récompensé par trois victoires et 18 podiums par la suite.

Associé à l'écurie de F1 Red Bull Racing pour le développement aérodynamique de sa RC16, KTM a tenté tout l'hiver de corriger son point faible afin de rendre sa machine plus compétitive qu'en 2022. Il faudra néanmoins attendre le premier test de pré-saison, qui aura lieu dans deux semaines, pour voir les premiers changements opérés.

La présentation est à suivre en direct via la vidéo ci-dessus à partir de 11h.

Les présentations MotoGP 2023