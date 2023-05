Márquez sent que le châssis Kalex pardonne mieux les erreurs

Marc Márquez a immédiatement été dans le bon rythme pour son retour en MotoGP ce week-end au GP de France. L'octuple Champion du monde a choisi de disputer le week-end avec le châssis développé avec Kalex, sur ses deux machines. Il est passé très proche de la pole mais a finalement dû se contenter de la deuxième place et en course sprint, il s'est un temps battu avec Pecco Bagnaia mais a dû céder face à l'Italien. Il n'a pas non plus pu résister à Jorge Martín, qui l'a doublé dès le départ, et à Brad Binder.

Finalement quatrième, Márquez est satisfait des informations récoltées sur le nouveau châssis et de ses performances mais perçoit encore des limites, notamment pour lutter avec les Ducati en ligne droite. "C'était sympa de comprendre le châssis en conditions de course, surtout parce que mon dernier tour était un 1'31"9, ce qui était la meilleure surprise de la course, ces deux tours rapides à la fin", a expliqué l'Espagnol.

"Au début, j'étais un peu raide [sur la moto]. Peut-être qu'avec une course parfaite le podium aurait été possible mais ce n'est pas réaliste, on doit encore faire de gros progrès. Je n'ai pas vu la course mais c'est très dur de se battre avec les autres, surtout les Ducati parce qu'ils te doublent en ligne droite, tu dois doubler en virage, prendre des risques, solliciter plus les pneus."

"Parfois, tu perds des places, pas parce que tu n'a pas le rythme mais parce que tu es coincé là et les autres te doublent en ligne droite. C'est difficile mais on travaille dur avec l'équipe et aujourd'hui, je me sentais bien avec le châssis. [Vendredi], les deux châssis donnaient des performances très similaires. J'ai choisi le Kalex [pour samedi], pour essayer de comprendre ses réactions sur la distance d'une course."

Marc Márquez

Márquez estime que le châssis Kalex pardonne mieux les petites erreurs et offre des sensations plus facilement lisibles : "En course, je préfère l'actuel en entrée [de courbe]. C'est l'un de mes points forts, rentrer fort. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus performant que l'autre. Il semble qu'avec le Kalex, il faut un peu adapter le style de pilotage. Il faut aussi rentrer vite en courbe mais ce n'est pas nécessaire d'attaquer, on peut faire un peu plus d'erreurs. On peut sortir plus large, revenir."

"Avec l'autre, c'est très critique et c'est plus difficile de comprendre le pneu avant. On a plus d'alertes avec celui-là, mais il faut encore comprendre parce que nos points faibles restent le freinage et l'accélération."

Marc Márquez s'est plongé dans l'analyse de ce châssis dès la première séance vendredi, sept semaines après sa dernière apparition sur la moto. Il se plie à ce travail technique sans rechigner mais veut se limiter à livrer ses analyses, sans donner des consignes à Honda sur la voie à suivre pour la suite.

"Je ne sais pas si c'est le châssis, si c'est l'aérodynamique, si c'est une combinaison de tout, si c'est le moteur. C'est une chose que je disais déjà l'an dernier, et je suis dans le même état d'esprit : je dis où je perds du temps, pas comment progresser, parce que je ne suis pas ingénieur. Je fais de mon mieux en piste, j'essaie de survivre dans les courses où j'ai du mal, j'essaie d'être rapide sur un tour, d'être constant en course. Quand je rentre au garage, je dis les points faibles, où on perd du temps et les ingénieurs doivent réfléchir à comment progresser."