Márquez : "Quartararo doit prendre le vrai risque maintenant"

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia sera-t-il titré ce week-end au Grand Prix de Malaisie ? La question est sur toutes les lèvres, et par ricochet les regards évidemment braqués sur Fabio Quartararo, qui s'est vu privé de la tête du championnat au terme du GP d'Australie. Le Français l'aura conservée durant 12 courses mais a finalement terminé par s'incliner devant son rival italien, qui a une première carte à jouer ce dimanche avec 14 points d'avance.

Toutefois, rien n'est encore joué et beaucoup de choses peuvent se passer tout au long des trois jours entre une météo incertaine, une piste particulièrement exigeante et deux autres pilotes encore mathématiquement en lice avec Aleix Espargaró et Enea Bastianini. Le pilote Yamaha a donc lui aussi une opportunité à saisir, à condition qu'il parvienne à inverser la tendance des derniers Grands Prix qui a clairement joué en sa défaveur.

"C'est la première opportunité pour Pecco et je pense qu'il a de grandes chances de le faire [décrocher le titre] ici. Je dirais que c'est la dernière chance pour Fabio donc il a besoin de réagir, et en tant que champion il le fera, je m'y attends", a déclaré Marc Márquez, qui observe avec un grand intérêt la lutte qui se joue sans lui, sa saison ayant été mise entre parenthèses par sa quatrième opération du bras.

"Ça sera intéressant de voir comment ils vont attaquer durant le week-end, surtout Fabio, car comme on l'a fait en Australie, il a pris un risque, mais c'est maintenant qu'il doit prendre le vrai risque s'il veut avoir une chance à Valence", a-t-il affirmé. Il faut dire que l'octuple Champion du monde sait de quoi il parle puisqu'il a lui aussi dû gérer par le passé des courses fondamentales pour l'obtention de ses titres.

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia lors des essais du GP d'Australie

Néanmoins, il reconnaît à Fabio Quartararo un gros point faible : sa M1, bien moins performante en termes de vitesse de pointe comparé aux autres machinés, et particulièrement la Desmosedici de Pecco Bagnaia.

"Ce que Fabio a fait est incroyable et il a une moto compétitive, mais pour les essais. Se battre en course sans moteur, c'est plus difficile. Il l'a fait durant la première partie de la saison, quand il a mené une course et s'est échappé. Si on ne mène pas une course et qu'on est au milieu du groupe, surtout contre les Ducati, on est bloqués et on ne peut rien faire parce qu'ils ont de bons pilotes, de bons points de freinage et une bonne accélération."

Au-delà de la performance pure, Bagnaia est monté en puissance depuis la reprise de la saison après la pause estivale, et son enchaînement de victoires le rend tout aussi méritant aux yeux de Márquez : "Ça devient plus difficile mais si Fabio l'a fait lors de la première partie de la saison, il peut le faire lors des deux dernières courses donc on verra mais c'est sûr que Pecco a fait une super deuxième partie de saison donc ils le méritent tous les deux."