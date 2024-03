Martín poleman prudent : "Il faut comprendre où progresser"

Jorge Martín a dominé les qualifications du Grand Prix du Qatar pour s'approprier la première pole position de la saison. Leader dès les premiers essais, vendredi, le vice-champion en titre ne fait aucun secret de ses ambitions pour cette saison qui démarre et il a su profiter de son habileté à tout réunir dans le tour lancé, alors que certains de ses adversaires, Pecco Bagnaia notamment, ont manqué d'efficacité.

"Ça ne veut pas dire que je suis le plus rapide sur un tour, ça n'est qu'aujourd'hui. Mais décrocher une nouvelle pole position, c'est super ! Je suis content", se félicite le pilote Pramac, dont c'est la 35e pole position en carrière, la 14e dans la catégorie MotoGP.

Son chrono de 1'50"789 lui offre le nouveau record absolu de la piste de Losail, avec une amélioration de 0"163 par rapport à la référence officieuse établie par Bagnaia pendant les tests du mois dernier et surtout d'une seconde par rapport au record précédent, lié à la pole décrochée sur place par Luca Marini il y a moins de quatre mois.

"Le plus important, ce sera tout à l'heure et demain", prévient néanmoins le pilote espagnol, qui entend reprendre là où il s'est arrêté la saison dernière, en dominant l'exercice de la course sprint. Il se tient néanmoins sur ses gardes, d'autant qu'il a souffert de chattering dans sa dernière simulation de course ici-même, il y a deux semaines : "Il faut qu'on reste concentrés et qu'on essaye de comprendre où progresser, parce que tout le monde est super rapide."

Espargaró et Bastianini en première ligne

Le premier homme à battre pour Jorge Martín va être son pote Aleix Espargaró. À l'aise sur la spec 2024 de l'Aprilia depuis qu'il l'a découverte, l'Espagnol a en effet pris la deuxième place sur la grille de départ, obtenant sa meilleure qualification sur cette piste. C'est aussi la première fois qu'Aprilia figure en première ligne au GP du Qatar, "une belle récompense pour le gros travail mené cet hiver", juge le patron, Massimo Rivola.

"Ça ne va pas être facile", pressent pourtant Espargaró, bien qu'il ne cesse de louer l'appui offert par une RS-GP à l'aéro toujours plus innovante, alors que son coéquipier n'arrive pas à se sentir aussi à l'aise. "Ça va être deux courses exigeantes, mais on a fait un boulot solide pendant les tests. Aujourd'hui, mes sensations semblent être restées très similaires, alors je suis content et j'espère pouvoir faire de bonnes courses."

Aleix Espargaró a placé Aprilia en première ligne pour la première fois à Losail. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour trois petits millièmes, Enea Bastianini devra se contenter de la troisième place pour le départ des courses. Mais qu'à cela ne tienne, le pilote italien fait son retour en première ligne, qu'il n'a visitée qu'une seule fois la saison dernière, et il compte confirmer les progrès initiés ces derniers mois.

"C'était très dur aujourd'hui, parce que les chronos sont très serrés", commente le pilote Ducati, qu'on a vu reprendre du poil de la bête avec la GP24. "J'ai poussé fort pendant les qualifs et je pense qu'on a très bien travaillé dès hier. J'ai aussi été rapide pendant la pré-saison. J'ai encore besoin de quelque chose pour le time attack, mais pour aujourd'hui je suis satisfait."

La première course de l'année sera le sprint, dont le départ sera donné à 17h heure française aujourd'hui. Quant à la course principale de ce GP du Qatar, elle sera disputée dimanche, à partir de 18h.